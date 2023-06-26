26 июня 2023

В Челябинской области открыли доступ к озеру Тургояк

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Михалкова Юлия на акции по уборке мусора на озере Тургояк. Челябинск , лето, природа урала, релаксация, отдых, уральский край, климат, отпуск, природа, внутренний туризм, вода, туризм, экология, озеро тургояк
Подъезды через лес к Тургояку открыли со снятием в Миассе ОПР Фото:

В Миассе Челябинской области открыли доступ к озеру Тургояк. Ограничения сняли из-за отмены особого противопожарного режима (ОПР) в районе, сообщили URA.RU в пресс-службе «Управления ГОЧС» Миасса.

«В Миассе снижена опасность возникновения лесных пожаров. В районе с 26 июня отменен ОПР», — уточнили в пресс-службе.

Подъезды к озеру Тургояк через лес были перекрыты с начала июня из-за действия ОПР в Миасском городском округе. В регионе ОПР отменили 23 июня, соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

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В Миассе Челябинской области открыли доступ к озеру Тургояк. Ограничения сняли из-за отмены особого противопожарного режима (ОПР) в районе, сообщили URA.RU в пресс-службе «Управления ГОЧС» Миасса. «В Миассе снижена опасность возникновения лесных пожаров. В районе с 26 июня отменен ОПР», — уточнили в пресс-службе. Подъезды к озеру Тургояк через лес были перекрыты с начала июня из-за действия ОПР в Миасском городском округе. В регионе ОПР отменили 23 июня, соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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