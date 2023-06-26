В Челябинской области открыли доступ к озеру Тургояк

Подъезды через лес к Тургояку открыли со снятием в Миассе ОПР
В Миассе Челябинской области открыли доступ к озеру Тургояк. Ограничения сняли из-за отмены особого противопожарного режима (ОПР) в районе, сообщили URA.RU в пресс-службе «Управления ГОЧС» Миасса.
«В Миассе снижена опасность возникновения лесных пожаров. В районе с 26 июня отменен ОПР», — уточнили в пресс-службе.
Подъезды к озеру Тургояк через лес были перекрыты с начала июня из-за действия ОПР в Миасском городском округе. В регионе ОПР отменили 23 июня, соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
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