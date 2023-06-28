Shot: студентка перенервничала при подготовке к экзамену и попала в больницу

В Москве госпитализировали студентку после того, как она, во время подготовки к экзамену, перепила энергетиков и антидепрессантов. Об этом написали в telegram-канале SHOT.
«Студентка. всю ночь готовилась к важному экзамену. <…> Процесс не шел без энергетиков, которые она пила один за другим. Волнение у девушки никуда не уходило, и она решила принять антидепрессанты, которые ей выписал врач. Сразу после этого девушке резко поплохело и она вызвала скорую», — передает telegram-канал. Уточняется, что студентка была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского.
URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
Ранее врач-психотерапевт-нарколог Станислав Грувман рассказывал о вреде энергетических напитков. Он заявлял, что их употребление может привести к кофеиновой зависимости, а также негативно влияет на печень, сердце и психику, напоминает
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