Shot: студентка перенервничала при подготовке к экзамену и попала в больницу

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Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского Фото:

В Москве госпитализировали студентку после того, как она, во время подготовки к экзамену, перепила энергетиков и антидепрессантов. Об этом написали в telegram-канале SHOT.

«Студентка. всю ночь готовилась к важному экзамену. <…> Процесс не шел без энергетиков, которые она пила один за другим. Волнение у девушки никуда не уходило, и она решила принять антидепрессанты, которые ей выписал врач. Сразу после этого девушке резко поплохело и она вызвала скорую», — передает telegram-канал. Уточняется, что студентка была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского.

URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Ранее врач-психотерапевт-нарколог Станислав Грувман рассказывал о вреде энергетических напитков. Он заявлял, что их употребление может привести к кофеиновой зависимости, а также негативно влияет на печень, сердце и психику, напоминает Life.

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В Москве госпитализировали студентку после того, как она, во время подготовки к экзамену, перепила энергетиков и антидепрессантов. Об этом написали в telegram-канале SHOT. «Студентка. всю ночь готовилась к важному экзамену. <…> Процесс не шел без энергетиков, которые она пила один за другим. Волнение у девушки никуда не уходило, и она решила принять антидепрессанты, которые ей выписал врач. Сразу после этого девушке резко поплохело и она вызвала скорую», — передает telegram-канал. Уточняется, что студентка была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского. URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее врач-психотерапевт-нарколог Станислав Грувман рассказывал о вреде энергетических напитков. Он заявлял, что их употребление может привести к кофеиновой зависимости, а также негативно влияет на печень, сердце и психику, напоминает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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