Экс-агент MI6 раскрыл, как США мешают переговорам РФ и Украины

Экс-агент MI6 Крук: США мешают переговорам Москвы и Киева резкими высказываниями
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Соединенные Штаты Америки. США, белый дом, вашингтон, американцы
Вашингтон мешает переговорам России и Украины, сказал Аластер Крук Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон лишает Киев шансов на мирные переговоры с Москвой посредством своих резких высказываний. Такое заявление сделал бывший агент MI6 Аластер Крук.

По словам экс-агента, одним из проблемных заявлений являются слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что конфликт на Украине сближает Киев и НАТО. «Я не думаю, что он заинтересован в том, чтобы сесть за стол переговоров [с РФ]. <…> Он твердит, что „Россия должна быть наказана“, а мы ничего не можем сделать, это прекращает любые переговоры», — сказал Аластер Крук на youtube-канале Judging Freedom.

Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что мирные переговоры России и Украины весной 2022 года были прерваны Западом. По его словам тогда обе стороны были готовы пойти на диалог друг с другом, напоминает RT. Политолог Кирилл Котов США постоянно анонсируют диалог Москвы и Киева, чтобы просто создать видимость работы над украинским конфликтом, передает Life.

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Вашингтон лишает Киев шансов на мирные переговоры с Москвой посредством своих резких высказываний. Такое заявление сделал бывший агент MI6 Аластер Крук. По словам экс-агента, одним из проблемных заявлений являются слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что конфликт на Украине сближает Киев и НАТО. «Я не думаю, что он заинтересован в том, чтобы сесть за стол переговоров [с РФ]. <…> Он твердит, что „Россия должна быть наказана“, а мы ничего не можем сделать, это прекращает любые переговоры», — сказал Аластер Крук на youtube-канале Judging Freedom. Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что мирные переговоры России и Украины весной 2022 года были прерваны Западом. По его словам тогда обе стороны были готовы пойти на диалог друг с другом, напоминает RT. Политолог Кирилл Котов США постоянно анонсируют диалог Москвы и Киева, чтобы просто создать видимость работы над украинским конфликтом, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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