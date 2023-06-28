Вашингтон лишает Киев шансов на мирные переговоры с Москвой посредством своих резких высказываний. Такое заявление сделал бывший агент MI6 Аластер Крук.
По словам экс-агента, одним из проблемных заявлений являются слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что конфликт на Украине сближает Киев и НАТО. «Я не думаю, что он заинтересован в том, чтобы сесть за стол переговоров [с РФ]. <…> Он твердит, что „Россия должна быть наказана“, а мы ничего не можем сделать, это прекращает любые переговоры», — сказал Аластер Крук на youtube-канале Judging Freedom.
Ранее экс-премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что мирные переговоры России и Украины весной 2022 года были прерваны Западом. По его словам тогда обе стороны были готовы пойти на диалог друг с другом, напоминает RT. Политолог Кирилл Котов США постоянно анонсируют диалог Москвы и Киева, чтобы просто создать видимость работы над украинским конфликтом, передает
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