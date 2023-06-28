Экс-агент MI6 раскрыл, как США мешают переговорам РФ и Украины

Экс-агент MI6 Крук: США мешают переговорам Москвы и Киева резкими высказываниями

Вашингтон мешает переговорам России и Украины, сказал Аластер Крук Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон лишает Киев шансов на мирные переговоры с Москвой посредством своих резких высказываний. Такое заявление сделал бывший агент MI6 Аластер Крук.

По словам экс-агента, одним из проблемных заявлений являются слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что конфликт на Украине сближает Киев и НАТО. «Я не думаю, что он заинтересован в том, чтобы сесть за стол переговоров [с РФ]. <…> Он твердит, что „Россия должна быть наказана“, а мы ничего не можем сделать, это прекращает любые переговоры», — сказал Аластер Крук на youtube-канале Judging Freedom.