В России разработан стандарт применения ИИ-инструментов в строительстве

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Роботы и нейросети используются для мониторинга и оценки качества объектов
Роботы и нейросети используются для мониторинга и оценки качества объектов Фото:

Компания «Газпром нефть» и партнеры разработали стандарт применения искусственного интеллекта в строительстве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. Он позволит ускорить приемку строительных объектов и повысить точность работ в целом.

«Национальный стандарт создает единые подходы и нормативную базу для использования ИИ. Регламент организует правовую основу использования цифровых инструментов для контроля за возведением зданий и инфраструктуры», — сообщает пресс-служба компании.

Регламент позволит надзорным ведомствам, при оценке объектов для выдачи заключений и разрешительных документов, опираться на выводы и данные, полученные с помощью ИИ-инструментов.

«Газпром нефть» уже сейчас применяет роботов и нейросети для мониторинга и оценки качества объектов строительства. Цифровые решения помогают нефтяникам в проведении сложных измерений, контроле соответствия зданий проектной документации и в дистанционной приемке работ.

«Применение искусственного интеллекта и других цифровых сервисов поможет ускорить и оптимизировать строительство новых объектов. На примере сервиса дополненной реальности, который применяется в компании для дистанционных проверок Росприроднадзора, мы видим, что цифровизация на 80% повысила скорость инспекций, гарантировала качество и снизила расходы на организацию выездного контроля», — отметил глава департамента по цифровой трансформации «Газпром нефти» Олег Третьяк.

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Компания «Газпром нефть» и партнеры разработали стандарт применения искусственного интеллекта в строительстве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. Он позволит ускорить приемку строительных объектов и повысить точность работ в целом. «Национальный стандарт создает единые подходы и нормативную базу для использования ИИ. Регламент организует правовую основу использования цифровых инструментов для контроля за возведением зданий и инфраструктуры», — сообщает пресс-служба компании. Регламент позволит надзорным ведомствам, при оценке объектов для выдачи заключений и разрешительных документов, опираться на выводы и данные, полученные с помощью ИИ-инструментов. «Газпром нефть» уже сейчас применяет роботов и нейросети для мониторинга и оценки качества объектов строительства. Цифровые решения помогают нефтяникам в проведении сложных измерений, контроле соответствия зданий проектной документации и в дистанционной приемке работ. «Применение искусственного интеллекта и других цифровых сервисов поможет ускорить и оптимизировать строительство новых объектов. На примере сервиса дополненной реальности, который применяется в компании для дистанционных проверок Росприроднадзора, мы видим, что цифровизация на 80% повысила скорость инспекций, гарантировала качество и снизила расходы на организацию выездного контроля», — отметил глава департамента по цифровой трансформации «Газпром нефти» Олег Третьяк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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