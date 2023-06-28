В Кыштыме загорелась квартира из-за стеклянных банок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар Фото:

В Кыштыме Челябинской области загорелась квартира из-за стеклянных банок, которые хранились на балконе. Об этом URA.RU сообщили 28 июня в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В Кыштыме огнеборцы ликвидировали пожар в квартире многоэтажного жилого дома на улице Свободы. Пожарные не допустили распространение огня. Предварительно, причиной пожара могли стать стеклянные банки на балконе», — уточнили в ведомстве.

По мнению специалистов, стеклянные банки могли создать эффект линзы. Преломившиеся солнечные лучи воспламенили вещи. Никто не пострадал. Сотрудники спецслужб напоминают, что причиной возгорания могут стать самые неочевидные вещи.

Пожар произошел в Кыштыме на улице Свободы
Пожар произошел в Кыштыме на улице Свободы
Фото:

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В Кыштыме Челябинской области загорелась квартира из-за стеклянных банок, которые хранились на балконе. Об этом URA.RU сообщили 28 июня в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «В Кыштыме огнеборцы ликвидировали пожар в квартире многоэтажного жилого дома на улице Свободы. Пожарные не допустили распространение огня. Предварительно, причиной пожара могли стать стеклянные банки на балконе», — уточнили в ведомстве. По мнению специалистов, стеклянные банки могли создать эффект линзы. Преломившиеся солнечные лучи воспламенили вещи. Никто не пострадал. Сотрудники спецслужб напоминают, что причиной возгорания могут стать самые неочевидные вещи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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