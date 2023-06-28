В Кыштыме Челябинской области загорелась квартира из-за стеклянных банок, которые хранились на балконе. Об этом URA.RU сообщили 28 июня в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В Кыштыме огнеборцы ликвидировали пожар в квартире многоэтажного жилого дома на улице Свободы. Пожарные не допустили распространение огня. Предварительно, причиной пожара могли стать стеклянные банки на балконе», — уточнили в ведомстве.
По мнению специалистов, стеклянные банки могли создать эффект линзы. Преломившиеся солнечные лучи воспламенили вещи. Никто не пострадал. Сотрудники спецслужб напоминают, что причиной возгорания могут стать самые неочевидные вещи.
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