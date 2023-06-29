«Уралтрансмаш» отправил Министерству обороны РФ первую партию новых гаубиц «Мста-С»

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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, военная техника, мста-с, артиллерия, самоходная гаубица
«Мста-С» предназначена для поражения артиллерийских батарей, танков и бронетранспортеров Фото:

«Уралтрансмаш» отправил Министерству обороны РФ первую партию новых гаубиц «Мста-С». Перед отправкой они прошли испытания на полигоне. Об этом в официальном telegram-канале сообщает «Ростех», куда входит предприятие.

«Все боевые машины перед отгрузкой прошли пробеговые и огневые испытания на полигоне, заводскую проверку всех систем и приемку заказчиком», — указано в сообщении. На сегодняшний день САУ «Мста-С» является одной из лучших самоходных гаубиц в мире.

Гаубицы отличаются высокой скорострельностью, способны стрелять разными снарядами, быстро развертываться и покидать огневую позицию. «Мста-С» предназначена для поражения артиллерийских батарей, танков, бронетранспортеров, разрушения оборонительных сооружений, объектов тыла противника и многое другое. «Модернизированная версия гаубицы оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО), позволяющей вести огонь по целям круглосуточно и в любых погодных условиях», — уточняют в «Ростехе».

Ранее «Уралвагонзавод» досрочно отгрузил Министерству обороны РФ партию знаменитых «двухзвенников» — гусеничных транспортеров ДТ 10ПМ. Транспортеры эффективно работают при температуре от -45 градусов до +40, а также может преодолевать водные препятствия без специальной подготовки.

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«Уралтрансмаш» отправил Министерству обороны РФ первую партию новых гаубиц «Мста-С». Перед отправкой они прошли испытания на полигоне. Об этом в официальном telegram-канале сообщает «Ростех», куда входит предприятие. «Все боевые машины перед отгрузкой прошли пробеговые и огневые испытания на полигоне, заводскую проверку всех систем и приемку заказчиком», — указано в сообщении. На сегодняшний день САУ «Мста-С» является одной из лучших самоходных гаубиц в мире. Гаубицы отличаются высокой скорострельностью, способны стрелять разными снарядами, быстро развертываться и покидать огневую позицию. «Мста-С» предназначена для поражения артиллерийских батарей, танков, бронетранспортеров, разрушения оборонительных сооружений, объектов тыла противника и многое другое. «Модернизированная версия гаубицы оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО), позволяющей вести огонь по целям круглосуточно и в любых погодных условиях», — уточняют в «Ростехе». Ранее «Уралвагонзавод» досрочно отгрузил Министерству обороны РФ партию знаменитых «двухзвенников» — гусеничных транспортеров ДТ 10ПМ. Транспортеры эффективно работают при температуре от -45 градусов до +40, а также может преодолевать водные препятствия без специальной подготовки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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