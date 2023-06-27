Минобороны РФ досрочно получило от «Уралвагонзавода» гусеничные транспортеры. Фото

27 июня 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Предприятие концерна УВЗ досрочно отправило на фронт партию гусеничных транспортеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Уралвагонзавод» (УВЗ) досрочно отгрузил Министерству обороны РФ партию знаменитых «двухзвенников» — гусеничных транспортеров ДТ 10ПМ. Об этом сообщает Ростех, куда входит УВЗ, в официальном telegram-канале. «Уралвагонзавод досрочно отгрузил Минобороны партию гусеничных транспортеров ДТ 10ПМ. Конструкция машины обеспечивает ее высокую проходимость во все времена года в условиях бездорожья и слаборазвитой дорожной сети», — говорится в сообщении. Транспортеры эффективно работают при температуре от -45 градусов до +40, а также может преодолевать водные препятствия без специальной подготовки. Производят «двухзвенники» машиностроительная компания «Витязь» (входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех). Гусеничные транспортеры ДТ 10ПМ делают на заводе «Витязь» в Башкортостане Фото: telegram-канал Ростех

«Уралвагонзавод» (УВЗ) досрочно отгрузил Министерству обороны РФ партию знаменитых «двухзвенников» — гусеничных транспортеров ДТ 10ПМ. Об этом сообщает Ростех, куда входит УВЗ, в официальном telegram-канале. «Уралвагонзавод досрочно отгрузил Минобороны партию гусеничных транспортеров ДТ 10ПМ. Конструкция машины обеспечивает ее высокую проходимость во все времена года в условиях бездорожья и слаборазвитой дорожной сети», — говорится в сообщении. Транспортеры эффективно работают при температуре от -45 градусов до +40, а также может преодолевать водные препятствия без специальной подготовки. Производят «двухзвенники» машиностроительная компания «Витязь» (входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех).