Минобороны РФ досрочно получило от «Уралвагонзавода» гусеничные транспортеры. Фото

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Завод по производству гусениц, запчастей для тракторов и экскаваторов. Челябинск, промышленность, завод, производство, металлообработка, индустрия, запчасти для тракторов, техтрон-тт
Предприятие концерна УВЗ досрочно отправило на фронт партию гусеничных транспортеров Фото:

«Уралвагонзавод» (УВЗ) досрочно отгрузил Министерству обороны РФ партию знаменитых «двухзвенников» — гусеничных транспортеров ДТ 10ПМ. Об этом сообщает Ростех, куда входит УВЗ, в официальном telegram-канале.

«Уралвагонзавод досрочно отгрузил Минобороны партию гусеничных транспортеров ДТ 10ПМ. Конструкция машины обеспечивает ее высокую проходимость во все времена года в условиях бездорожья и слаборазвитой дорожной сети», — говорится в сообщении.

Транспортеры эффективно работают при температуре от -45 градусов до +40, а также может преодолевать водные препятствия без специальной подготовки. Производят «двухзвенники» машиностроительная компания «Витязь» (входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех).

Гусеничные транспортеры ДТ 10ПМ делают на заводе «Витязь» в Башкортостане
Гусеничные транспортеры ДТ 10ПМ делают на заводе «Витязь» в Башкортостане
Фото:

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«Уралвагонзавод» (УВЗ) досрочно отгрузил Министерству обороны РФ партию знаменитых «двухзвенников» — гусеничных транспортеров ДТ 10ПМ. Об этом сообщает Ростех, куда входит УВЗ, в официальном telegram-канале. «Уралвагонзавод досрочно отгрузил Минобороны партию гусеничных транспортеров ДТ 10ПМ. Конструкция машины обеспечивает ее высокую проходимость во все времена года в условиях бездорожья и слаборазвитой дорожной сети», — говорится в сообщении. Транспортеры эффективно работают при температуре от -45 градусов до +40, а также может преодолевать водные препятствия без специальной подготовки. Производят «двухзвенники» машиностроительная компания «Витязь» (входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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