«Уралвагонзавод» (УВЗ) досрочно отгрузил Министерству обороны РФ партию знаменитых «двухзвенников» — гусеничных транспортеров ДТ 10ПМ. Об этом сообщает Ростех, куда входит УВЗ, в официальном telegram-канале.
«Уралвагонзавод досрочно отгрузил Минобороны партию гусеничных транспортеров ДТ 10ПМ. Конструкция машины обеспечивает ее высокую проходимость во все времена года в условиях бездорожья и слаборазвитой дорожной сети», — говорится в сообщении.
Транспортеры эффективно работают при температуре от -45 градусов до +40, а также может преодолевать водные препятствия без специальной подготовки. Производят «двухзвенники» машиностроительная компания «Витязь» (входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех).
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