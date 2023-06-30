Ректор челябинского вуза рассказал, что его двойники в Telegram предупреждают о звонках из ФСБ. Скрин

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев предупредил о вредоносной рассылке от его имени

01 июля 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Педагоги ЧелГУ получают странную рассылку от ректора Фото: Анна Майорова © URA.RU Ректор Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Сергей Таскаев сообщил, что с двойников его аккаунта в Telegram идет странная рассылка. По его словам, преподавателей вуза стали предупреждать о возможных звонках из ФСБ. «Мой аккаунт в Telegram стал частью „флешмоба“, который пранкеры проворачивают сегодня по всей стране. Нашим преподавателям якобы от меня (в фейковом аккаунте — мое фото) приходят сообщения со странным предупреждением о возможном звонке сотрудника ФСБ», — написал Сергей Таскаев на своей странице во «ВКонтакте». В пресс-службе вуза подтвердили, что сотрудники университета несколько дней назад стали получать сообщения в Telegram от имени ректора, хотя номер телефона контакта был другим. Неизвестный оставлял предупреждение о предстоящем звонке некоего «сотрудника ФСБ, который курирует министерство науки и высшего образования». После этого следовал звонок с неизвестного номера. Звонивший предупреждал о взломе счета преподавателя и необходимости озвучить личные данные и номера банковских карт. В вузе считают, что это новый вид мошенничества. Сергей Таскаев попросил проверять данные контакта в Telegram, если будет приходить рассылка от его имени, а также задавать уточняющие вопросы. Предоставлено пресс-службой ЧелГУ

Ректор Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Сергей Таскаев сообщил, что с двойников его аккаунта в Telegram идет странная рассылка. По его словам, преподавателей вуза стали предупреждать о возможных звонках из ФСБ. «Мой аккаунт в Telegram стал частью „флешмоба“, который пранкеры проворачивают сегодня по всей стране. Нашим преподавателям якобы от меня (в фейковом аккаунте — мое фото) приходят сообщения со странным предупреждением о возможном звонке сотрудника ФСБ», — написал Сергей Таскаев на своей странице во «ВКонтакте». В пресс-службе вуза подтвердили, что сотрудники университета несколько дней назад стали получать сообщения в Telegram от имени ректора, хотя номер телефона контакта был другим. Неизвестный оставлял предупреждение о предстоящем звонке некоего «сотрудника ФСБ, который курирует министерство науки и высшего образования». После этого следовал звонок с неизвестного номера. Звонивший предупреждал о взломе счета преподавателя и необходимости озвучить личные данные и номера банковских карт. В вузе считают, что это новый вид мошенничества. Сергей Таскаев попросил проверять данные контакта в Telegram, если будет приходить рассылка от его имени, а также задавать уточняющие вопросы.