В Челябинской области сохраняется сложная ситуация с абортами

Частные челябинские клиники провели в прошлом году 3000 абортов

04 июля 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

В регионе в частных клиниках в 2022 году было сделано 3000 тысячи абортов Фото: Московец Илья © URA.RU В Челябинской области в 2022 году в частных клиниках было проведено более 3000 абортов. Об сообщила 4 июля в социальных сетях сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Сложная ситуация сохраняется с абортами. В женских консультациях нашего региона психологи сопровождают женщин, которые хотят прервать беременность. Зачастую удается убедить их сохранить ребенка, но в частных клиниках подход другой, подобная работа там не проводится. Только в 2022 году в коммерческих медучреждениях нашего региона было проведено около трех тысяч абортов, не включая медикаментозные. То есть почти треть от общего числа прерываний беременности», — написала Гехт в telegram-канале. По словам Гехт, согласно исследованиям, причин, по которым здоровые женщины не спешат становиться мамами, несколько. Одним из ключевых критериев является то, что россиянки стараются сделать карьеру, приобрести жилье, получить стабильную зарплату. Для других решающим фактором является согласие отца или других близких родственников на рождение ребенка. Также материнство откладывают из-за нестабильности в стране.

В Челябинской области в 2022 году в частных клиниках было проведено более 3000 абортов. Об сообщила 4 июля в социальных сетях сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Сложная ситуация сохраняется с абортами. В женских консультациях нашего региона психологи сопровождают женщин, которые хотят прервать беременность. Зачастую удается убедить их сохранить ребенка, но в частных клиниках подход другой, подобная работа там не проводится. Только в 2022 году в коммерческих медучреждениях нашего региона было проведено около трех тысяч абортов, не включая медикаментозные. То есть почти треть от общего числа прерываний беременности», — написала Гехт в telegram-канале. По словам Гехт, согласно исследованиям, причин, по которым здоровые женщины не спешат становиться мамами, несколько. Одним из ключевых критериев является то, что россиянки стараются сделать карьеру, приобрести жилье, получить стабильную зарплату. Для других решающим фактором является согласие отца или других близких родственников на рождение ребенка. Также материнство откладывают из-за нестабильности в стране.