В свердловском городе увеличилась стоимость проезда в автобусах

Стоимость проезда с сегодняшнего дня будет 23 рубля
С сегодняшнего дня в городе Лесной (Свердловская область) стоимость проезда увеличивается до 23 рублей. Ранее цена билета составляла 22 рубля.
«С 5 июля повышается стоимость проезда в городских автобусах. Стоимость билета составит 23 рубля», — сообщили URA.RU в компании-перевозчике «Авто-Плюс».
Ранее URA.RU сообщало об увеличении цен на транспортные услуги и ЖКХ в Свердловской области. Это связано с повышением годового темпа инфляции в регионе.
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