04 июля 2023

В свердловском городе увеличилась стоимость проезда в автобусах

В городе Лесной повысилась стоимость проезда в автобусе
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобус, пассажиры
Стоимость проезда с сегодняшнего дня будет 23 рубля Фото:

С сегодняшнего дня в городе Лесной (Свердловская область) стоимость проезда увеличивается до 23 рублей. Ранее цена билета составляла 22 рубля.

«С 5 июля повышается стоимость проезда в городских автобусах. Стоимость билета составит 23 рубля», — сообщили URA.RU в компании-перевозчике «Авто-Плюс».

Ранее URA.RU сообщало об увеличении цен на транспортные услуги и ЖКХ в Свердловской области. Это связано с повышением годового темпа инфляции в регионе.

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С сегодняшнего дня в городе Лесной (Свердловская область) стоимость проезда увеличивается до 23 рублей. Ранее цена билета составляла 22 рубля. «С 5 июля повышается стоимость проезда в городских автобусах. Стоимость билета составит 23 рубля», — сообщили URA.RU в компании-перевозчике «Авто-Плюс». Ранее URA.RU сообщало об увеличении цен на транспортные услуги и ЖКХ в Свердловской области. Это связано с повышением годового темпа инфляции в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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