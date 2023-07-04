В свердловском городе увеличилась стоимость проезда в автобусах

В городе Лесной повысилась стоимость проезда в автобусе

05 июля 2023 в 07:39 Размер текста - 17 +

Стоимость проезда с сегодняшнего дня будет 23 рубля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С сегодняшнего дня в городе Лесной (Свердловская область) стоимость проезда увеличивается до 23 рублей. Ранее цена билета составляла 22 рубля. «С 5 июля повышается стоимость проезда в городских автобусах. Стоимость билета составит 23 рубля», — сообщили URA.RU в компании-перевозчике «Авто-Плюс». Ранее URA.RU сообщало об увеличении цен на транспортные услуги и ЖКХ в Свердловской области. Это связано с повышением годового темпа инфляции в регионе.

С сегодняшнего дня в городе Лесной (Свердловская область) стоимость проезда увеличивается до 23 рублей. Ранее цена билета составляла 22 рубля. «С 5 июля повышается стоимость проезда в городских автобусах. Стоимость билета составит 23 рубля», — сообщили URA.RU в компании-перевозчике «Авто-Плюс». Ранее URA.RU сообщало об увеличении цен на транспортные услуги и ЖКХ в Свердловской области. Это связано с повышением годового темпа инфляции в регионе.