Мэрия Магнитогорска взыскала с хоккейного клуба «Металлург» 816 тысяч рублей

06 июля 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

«Металлург» выплатит мэрии 816 тысяч рублей, вместо заявленных в иске 52,3 млн Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Вместо 52,3 млн рублей, которые власти Магнитогорска (Челябинская область) потребовали с хоккейного клуба «Металлург», спортивная организация заплатит только 816 тысяч рублей. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Челябинской области. «Иск удовлетворить частично. Взыскать с АНО «Хоккейный клуб «Металлург» в пользу комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Магнитогорска неосновательное обогащение в размере 816 762 рублей 90 копеек. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать», — говорится в решении суда. В исковых требованиях значилась сумма 52,3 млн рублей. Эти средства, как было указано в заявлении, город недополучил от «Металлурга» за пользование земельным участком, где находится ледовая арена клуба. На запросы URA.RU клуб и мэрия Магнитогорска на момент публикации не ответили.

Вместо 52,3 млн рублей, которые власти Магнитогорска (Челябинская область) потребовали с хоккейного клуба «Металлург», спортивная организация заплатит только 816 тысяч рублей. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Челябинской области. «Иск удовлетворить частично. Взыскать с АНО «Хоккейный клуб «Металлург» в пользу комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Магнитогорска неосновательное обогащение в размере 816 762 рублей 90 копеек. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать», — говорится в решении суда. В исковых требованиях значилась сумма 52,3 млн рублей. Эти средства, как было указано в заявлении, город недополучил от «Металлурга» за пользование земельным участком, где находится ледовая арена клуба. На запросы URA.RU клуб и мэрия Магнитогорска на момент публикации не ответили.