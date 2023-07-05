05 июля 2023

Мэрия Магнитогорска взыскала с хоккейного клуба «Металлург» 816 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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«Металлург» выплатит мэрии 816 тысяч рублей, вместо заявленных в иске 52,3 млн Фото:

Вместо 52,3 млн рублей, которые власти Магнитогорска (Челябинская область) потребовали с хоккейного клуба «Металлург», спортивная организация заплатит только 816 тысяч рублей. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Челябинской области.

«Иск удовлетворить частично. Взыскать с АНО «Хоккейный клуб «Металлург» в пользу комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Магнитогорска неосновательное обогащение в размере 816 762 рублей 90 копеек. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать», — говорится в решении суда.

В исковых требованиях значилась сумма 52,3 млн рублей. Эти средства, как было указано в заявлении, город недополучил от «Металлурга» за пользование земельным участком, где находится ледовая арена клуба. На запросы URA.RU клуб и мэрия Магнитогорска на момент публикации не ответили.

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Вместо 52,3 млн рублей, которые власти Магнитогорска (Челябинская область) потребовали с хоккейного клуба «Металлург», спортивная организация заплатит только 816 тысяч рублей. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Челябинской области. «Иск удовлетворить частично. Взыскать с АНО «Хоккейный клуб «Металлург» в пользу комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Магнитогорска неосновательное обогащение в размере 816 762 рублей 90 копеек. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать», — говорится в решении суда. В исковых требованиях значилась сумма 52,3 млн рублей. Эти средства, как было указано в заявлении, город недополучил от «Металлурга» за пользование земельным участком, где находится ледовая арена клуба. На запросы URA.RU клуб и мэрия Магнитогорска на момент публикации не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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