Жена губернатора пригласила челябинцев на концерт под открытым небом

Ирина Текслер анонсировала концерт Аиды Гарифуллиной в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена губернатора Ирина Текслер пригласила челябинцев на концерт мировой звезды Аиды Гарифуллиной, приуроченный к 120-летию «отца» мирного атома Игоря Курчатова. Мероприятие пройдет под открытым небом.

«Уникальный концерт в культурной столице Урала — Челябинске пройдет под открытым небом 7 июля! Место встречи — площадь у Памятника Игорю Васильевичу Курчатову, концерт к 120-летию отца мирного атома. Мероприятие пройдет при поддержке губернатора Челябинской области», — сообщила Текслер в своем telegram-канале.

Также Текслер в своем telegram-канале отметила, будет всего три тысячи мест. На концерте выступят звезда оперы Аида Гарифуллина и государственный симфонический оркестр Челябинской области под руководством Адика Абдурахманова. Аида Гарифуллина своим голосом покорила весь мир, ее ждут на сценах Большого театра, Carnegie Hall, Королевского оперного театра «Ковент Гарден» (Theatre Royal, Covent Garden), «Ла Скала» (Teatro alla Scala) и «Метрополитен опера» (Metropolitan Opera) и многих других. Билеты на концерт можно приобрести на сайте Филармония.ру и в кассах города.