Экс-директор пермского оборонного завода не смог досрочно покинуть колонию

Экс-директору завода Дзержинского в Перми Егору Заворохину отказано в условно-досрочном освобождении

11 июля 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Егор Заворохин останется в колонии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Экс-директор ФГУП «Машзавод имени имени Дзержинского» (ЗиД) Егор Заворохин, осужденный за хищения на предприятии, не смог освободиться условно-досрочно из колонии. Апелляция на жалобу осужденного рассматривалась Пермским краевым судом. «Пермский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего руководителя ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ Егора Заворохина. Заворохин пытался обжаловать решение первой инстанции об отказе в условно-досрочном освобождении», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу краевого суда. Егор Заворохин в 2019 году был признан Дзержинский райсудом Перми виновным в хищении у завода 143 млн рублей и приговорен к семи годам колонии. В 2022 году стало известно, что его, а также заместителей директора оборонного предприятия Олега Коварова и Александра Сентябова, будут судить по новым эпизодам хищений на ЗиД. URA.RU рассказывало, что завод им. Дзержинского» производит гражданскую и военную продукцию, в том числе радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет. Несколько лет предприятие находится в процедуре банкротства. В апреле 2023 года имущество ЗиД продали на торгах за 725 млн рублей.

Экс-директор ФГУП «Машзавод имени имени Дзержинского» (ЗиД) Егор Заворохин, осужденный за хищения на предприятии, не смог освободиться условно-досрочно из колонии. Апелляция на жалобу осужденного рассматривалась Пермским краевым судом. «Пермский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего руководителя ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ Егора Заворохина. Заворохин пытался обжаловать решение первой инстанции об отказе в условно-досрочном освобождении», — пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу краевого суда. Егор Заворохин в 2019 году был признан Дзержинский райсудом Перми виновным в хищении у завода 143 млн рублей и приговорен к семи годам колонии. В 2022 году стало известно, что его, а также заместителей директора оборонного предприятия Олега Коварова и Александра Сентябова, будут судить по новым эпизодам хищений на ЗиД. URA.RU рассказывало, что завод им. Дзержинского» производит гражданскую и военную продукцию, в том числе радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет. Несколько лет предприятие находится в процедуре банкротства. В апреле 2023 года имущество ЗиД продали на торгах за 725 млн рублей.