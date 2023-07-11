Reuters: страны НАТО согласовали договоренности по членству Украины

11 июля 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Страны НАТО согласовали формулировки по членству Киева в альянсе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Страны НАТО согласовали формулировки по пути Украины к членству в Североатлантическом альянсе. Об этом написали в издании Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Новость по теме Как пройдет саммит НАТО в Вильнюсе «Союзники по НАТО согласовали формулировки декларации по пути Украины к членству в альянсе», — написали в издании. Решение страны военно-политического блока приняли в ходе саммита, который проходит в Вильнюсе. Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11 и 12 июля. По мнению политобозревателя Андрея Перлы, Киев в результате заседания получит лишь «утешительный приз» вместо приглашения в военно-политический блок, передает Life . В зарубежных СМИ начали описывать черновик итогового заявления альянса, в котором не идет речи об интеграции Украины, передает деловое издание «Взгляд». Неготовность со стороны НАТО возмутила украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает RT.

Страны НАТО согласовали формулировки по пути Украины к членству в Североатлантическом альянсе. Об этом написали в издании Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Союзники по НАТО согласовали формулировки декларации по пути Украины к членству в альянсе», — написали в издании. Решение страны военно-политического блока приняли в ходе саммита, который проходит в Вильнюсе. Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11 и 12 июля. По мнению политобозревателя Андрея Перлы, Киев в результате заседания получит лишь «утешительный приз» вместо приглашения в военно-политический блок, передает Life. В зарубежных СМИ начали описывать черновик итогового заявления альянса, в котором не идет речи об интеграции Украины, передает деловое издание «Взгляд». Неготовность со стороны НАТО возмутила украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает RT.