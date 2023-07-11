Reuters: страны НАТО согласовали договоренности по членству Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, заседание
Страны НАТО согласовали формулировки по членству Киева в альянсе Фото:

Страны НАТО согласовали формулировки по пути Украины к членству в Североатлантическом альянсе. Об этом написали в издании Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Новость по теме
Как пройдет саммит НАТО в Вильнюсе

«Союзники по НАТО согласовали формулировки декларации по пути Украины к членству в альянсе», — написали в издании. Решение страны военно-политического блока приняли в ходе саммита, который проходит в Вильнюсе.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11 и 12 июля. По мнению политобозревателя Андрея Перлы, Киев в результате заседания получит лишь «утешительный приз» вместо приглашения в военно-политический блок, передает Life. В зарубежных СМИ начали описывать черновик итогового заявления альянса, в котором не идет речи об интеграции Украины, передает деловое издание «Взгляд». Неготовность со стороны НАТО возмутила украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает RT.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны НАТО согласовали формулировки по пути Украины к членству в Североатлантическом альянсе. Об этом написали в издании Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Союзники по НАТО согласовали формулировки декларации по пути Украины к членству в альянсе», — написали в издании. Решение страны военно-политического блока приняли в ходе саммита, который проходит в Вильнюсе. Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11 и 12 июля. По мнению политобозревателя Андрея Перлы, Киев в результате заседания получит лишь «утешительный приз» вместо приглашения в военно-политический блок, передает Life. В зарубежных СМИ начали описывать черновик итогового заявления альянса, в котором не идет речи об интеграции Украины, передает деловое издание «Взгляд». Неготовность со стороны НАТО возмутила украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...