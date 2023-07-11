В НАТО предложили Украине утешительный приз вместо членства в альянсе

«Мы приняли решение учредить Совет НАТО—Украина. Новый совместный орган, в котором страны НАТО и Украина заседают в качестве равноправных членов для продвижения политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и евроатлантических устремлений Украины к членству в НАТО», — говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках совета будут проходить совместные консультации и другие мероприятия.
Ранее сообщалось, что на саммите альянса будет создан Совет Украина-НАТО, который будут собирать четыре раза в год, пишет телеканал 360. В первый день заседания страны альянса приняли документ из трех элементов, включающих военную помощь и снятие требования по плану действий для членства в организации, пишет Life.
Страны Североатлантического альянса приняли решение учредить Совет НАТО—Украина, где Киев будет заседать на равных правах с членами организации. Об этом сообщили на сайте военно-политического блока. «Мы приняли решение учредить Совет НАТО—Украина. Новый совместный орган, в котором страны НАТО и Украина заседают в качестве равноправных членов для продвижения политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и евроатлантических устремлений Украины к членству в НАТО», — говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках совета будут проходить совместные консультации и другие мероприятия. Ранее сообщалось, что на саммите альянса будет создан Совет Украина-НАТО, который будут собирать четыре раза в год, пишет телеканал 360. В первый день заседания страны альянса приняли документ из трех элементов, включающих военную помощь и снятие требования по плану действий для членства в организации, пишет Life.