В НАТО предложили Украине утешительный приз вместо членства в альянсе

Страны Североатлантического альянса создали Совет НАТО—Украина вместо приглашения Киева
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Киев вместо членства в альянсе стал участником Совета НАТО—Украина Фото:

Страны Североатлантического альянса приняли решение учредить Совет НАТО—Украина, где Киев будет заседать на равных правах с членами организации. Об этом сообщили на сайте военно-политического блока.

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«Мы приняли решение учредить Совет НАТО—Украина. Новый совместный орган, в котором страны НАТО и Украина заседают в качестве равноправных членов для продвижения политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и евроатлантических устремлений Украины к членству в НАТО», — говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках совета будут проходить совместные консультации и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что на саммите альянса будет создан Совет Украина-НАТО, который будут собирать четыре раза в год, пишет телеканал 360. В первый день заседания страны альянса приняли документ из трех элементов, включающих военную помощь и снятие требования по плану действий для членства в организации, пишет Life.

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Страны Североатлантического альянса приняли решение учредить Совет НАТО—Украина, где Киев будет заседать на равных правах с членами организации. Об этом сообщили на сайте военно-политического блока. «Мы приняли решение учредить Совет НАТО—Украина. Новый совместный орган, в котором страны НАТО и Украина заседают в качестве равноправных членов для продвижения политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и евроатлантических устремлений Украины к членству в НАТО», — говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках совета будут проходить совместные консультации и другие мероприятия. Ранее сообщалось, что на саммите альянса будет создан Совет Украина-НАТО, который будут собирать четыре раза в год, пишет телеканал 360. В первый день заседания страны альянса приняли документ из трех элементов, включающих военную помощь и снятие требования по плану действий для членства в организации, пишет Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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