В НАТО предложили Украине утешительный приз вместо членства в альянсе

Страны Североатлантического альянса создали Совет НАТО—Украина вместо приглашения Киева

11 июля 2023 в 23:05 Размер текста - 17 +

Киев вместо членства в альянсе стал участником Совета НАТО—Украина Фото: Официальный сайт президента Украины Страны Североатлантического альянса приняли решение учредить Совет НАТО—Украина, где Киев будет заседать на равных правах с членами организации. Об этом сообщили на сайте военно-политического блока. Новость по теме Как пройдет саммит НАТО в Вильнюсе «Мы приняли решение учредить Совет НАТО—Украина. Новый совместный орган, в котором страны НАТО и Украина заседают в качестве равноправных членов для продвижения политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и евроатлантических устремлений Украины к членству в НАТО», — говорится в сообщении . Уточняется, что в рамках совета будут проходить совместные консультации и другие мероприятия. Ранее сообщалось, что на саммите альянса будет создан Совет Украина-НАТО, который будут собирать четыре раза в год, пишет телеканал 360. В первый день заседания страны альянса приняли документ из трех элементов, включающих военную помощь и снятие требования по плану действий для членства в организации, пишет Life .

Страны Североатлантического альянса приняли решение учредить Совет НАТО—Украина, где Киев будет заседать на равных правах с членами организации. Об этом сообщили на сайте военно-политического блока. «Мы приняли решение учредить Совет НАТО—Украина. Новый совместный орган, в котором страны НАТО и Украина заседают в качестве равноправных членов для продвижения политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и евроатлантических устремлений Украины к членству в НАТО», — говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках совета будут проходить совместные консультации и другие мероприятия. Ранее сообщалось, что на саммите альянса будет создан Совет Украина-НАТО, который будут собирать четыре раза в год, пишет телеканал 360. В первый день заседания страны альянса приняли документ из трех элементов, включающих военную помощь и снятие требования по плану действий для членства в организации, пишет Life.