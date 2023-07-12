Подозреваемых в убийстве подростка в Челябинске лишат гражданства РФ

Подозреваемых лишат гражданства из-за отказа встать на воинский учет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Убийство челябинского подростка мигрантами

Двух подозреваемых по уголовному дела об убийстве подростка в Челябинске лишат гражданства РФ. Как сообщили URA.RU 13 июля в пресс-службе Центрального райсуда, основанием для этого стало невыполнение ими обязательств, данных при принесении присяги.

«При принесении присяги гражданина РФ лица приняли на себя обязательства соблюдать Конституцию и законодательство. Между тем, до настоящего времени указанные граждане на воинский учет не встали», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU пояснили, что постановка на воинский учет — это прямая обязанность гражданина России. Эту обязанность лица не исполнили. На этом основании ведомство ходатайствовало перед судом о лишении их гражданства.

У полиции есть основания полагать, что данные лица изначально не имели намерения нести принятые обязанности. Решением суда факт сообщения заведомо ложных сведений при подаче заявления на получение гражданства РФ установлен. Решение о лишении гражданства будет принято заочно.

Кроме того, следственным отделом Калининского района Челябинска СУ СК России по Челябинской области в отношении данных лиц возбуждено уголовное дело. Им инкриминируют ч.1 ст. 105 («Убийство»).

«Сейчас правоохранители ищут основания для лишения гражданства всех фигурантов данного уголовного дела и других участников произошедшего. Этот процесс долгий и требует усилий, чтобы найти зацепки в законодательстве», — отметил источник URA.RU.

Убийство подростка произошло в начале апреля у ТРК «Космос». По версии следствия, конфликт в социальных сетях две компании решили уладить на улице. В результате начавшейся драки подростку были нанесены несколько смертельных ударов. В течение следующих трех суток полицейские задержали всех причастных к преступлению. Всего было задержано восемь человек, среди которых трое — несовершеннолетние. Все они были отправлены в СИЗО. Кроме того, 10 мигрантов были выдворены за пределы РФ.