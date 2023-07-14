«Росатом» расследует аварию на свердловском заводе

В «Росатоме» сформировали специальную комиссию
«Росатом» сформировал комиссию, которая будет разбираться в причинах ЧП на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«Сформирована комиссия, устанавливаются причины инцидента», — сказано в telegram-канале «Росатома».
Утром 14 июля в 53-м цехе УЭХК произошла разгерметизация баллона с опасным веществом — обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр). Представители УЭХК заявили об одном пострадавшем. По данным URA.RU, этот человек погиб. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать.
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