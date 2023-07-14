«Росатом» расследует аварию на свердловском заводе

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Иннопром-2022, второй день. Екатеринбург, росатом
В «Росатоме» сформировали специальную комиссию Фото:

«Росатом» сформировал комиссию, которая будет разбираться в причинах ЧП на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Сформирована комиссия, устанавливаются причины инцидента», — сказано в telegram-канале «Росатома».

Утром 14 июля в 53-м цехе УЭХК произошла разгерметизация баллона с опасным веществом — обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр). Представители УЭХК заявили об одном пострадавшем. По данным URA.RU, этот человек погиб. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать.

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«Росатом» сформировал комиссию, которая будет разбираться в причинах ЧП на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. «Сформирована комиссия, устанавливаются причины инцидента», — сказано в telegram-канале «Росатома». Утром 14 июля в 53-м цехе УЭХК произошла разгерметизация баллона с опасным веществом — обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр). Представители УЭХК заявили об одном пострадавшем. По данным URA.RU, этот человек погиб. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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