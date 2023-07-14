«Росатом» расследует аварию на свердловском заводе

14 июля 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

В «Росатоме» сформировали специальную комиссию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Росатом» сформировал комиссию, которая будет разбираться в причинах ЧП на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. «Сформирована комиссия, устанавливаются причины инцидента», — сказано в telegram-канале «Росатома». Утром 14 июля в 53-м цехе УЭХК произошла разгерметизация баллона с опасным веществом — обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр). Представители УЭХК заявили об одном пострадавшем. По данным URA.RU, этот человек погиб. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать.

«Росатом» сформировал комиссию, которая будет разбираться в причинах ЧП на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. «Сформирована комиссия, устанавливаются причины инцидента», — сказано в telegram-канале «Росатома». Утром 14 июля в 53-м цехе УЭХК произошла разгерметизация баллона с опасным веществом — обедненным гексафторидом урана (объем баллона — один кубометр). Представители УЭХК заявили об одном пострадавшем. По данным URA.RU, этот человек погиб. Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не паниковать.