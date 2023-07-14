Махонин вручил награду жене погибшего героя СВО

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Прием губернатора Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Махонин вручил награду жене погибшего героя СВО из Добрянки Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил награду жене погибшего героя спецоперации из города Добрянка. Об этом политик сообщил в Telegram.

«По поручению Президента России вручил Орден Мужества жене нашего воина-героя Николая Шерстобитова. Его подвиг для нас бессмертен», — написал Махонин в своем telegram-канале.

Глава Прикамья добавил, что Добрянка — это родина настоящих патриотов. Многие добрянцы, подчеркнул Махонин, участвуют в специальной военной операции и отважно защищают суверенитет России. По данным добрянского военкомата, Николай Шерстобитов погиб в возрасте 26 лет. Он служил в сухопутных войсках.

Ранее Мэр Соликамска (Пермский край) Евгений Самоуков вручил Наталье Демышевой Орден Мужества, которым посмертно наградили ее мужа Алексея. Как рассказал Самоуков в Telegram, Алексей Демышев погиб на спецоперации, спасая боевого товарища.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил награду жене погибшего героя спецоперации из города Добрянка. Об этом политик сообщил в Telegram. «По поручению Президента России вручил Орден Мужества жене нашего воина-героя Николая Шерстобитова. Его подвиг для нас бессмертен», — написал Махонин в своем telegram-канале. Глава Прикамья добавил, что Добрянка — это родина настоящих патриотов. Многие добрянцы, подчеркнул Махонин, участвуют в специальной военной операции и отважно защищают суверенитет России. По данным добрянского военкомата, Николай Шерстобитов погиб в возрасте 26 лет. Он служил в сухопутных войсках. Ранее Мэр Соликамска (Пермский край) Евгений Самоуков вручил Наталье Демышевой Орден Мужества, которым посмертно наградили ее мужа Алексея. Как рассказал Самоуков в Telegram, Алексей Демышев погиб на спецоперации, спасая боевого товарища.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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