Махонин вручил награду жене погибшего героя СВО из Добрянки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил награду жене погибшего героя спецоперации из города Добрянка. Об этом политик сообщил в Telegram.

«По поручению Президента России вручил Орден Мужества жене нашего воина-героя Николая Шерстобитова. Его подвиг для нас бессмертен», — написал Махонин в своем telegram-канале.

Глава Прикамья добавил, что Добрянка — это родина настоящих патриотов. Многие добрянцы, подчеркнул Махонин, участвуют в специальной военной операции и отважно защищают суверенитет России. По данным добрянского военкомата, Николай Шерстобитов погиб в возрасте 26 лет. Он служил в сухопутных войсках.

Ранее Мэр Соликамска (Пермский край) Евгений Самоуков вручил Наталье Демышевой Орден Мужества, которым посмертно наградили ее мужа Алексея. Как рассказал Самоуков в Telegram, Алексей Демышев погиб на спецоперации, спасая боевого товарища.