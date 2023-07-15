Инженер засудила пермскую транспортную компанию за незаконное увольнение

16 июля 2023 в 05:11 Размер текста - 17 +

Суд признал увольнение пермячки незаконным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По решению Добрянского райсуда уволенной сотруднице прикамской компании УТТ «Полазнанефть» выплатили зарплату за дни вынужденного прогула и компенсировали моральный вред. Предприятие также обязали оплатить госпошлину в размере 600 рублей, указано на сайте ведомства. «Признать увольнение ФИО1 с должности инженера производственно-технического отдела (ПТО) ООО «Управление технологического транспорта «Полазнанефть» <…> незаконным. Возложить на УТТ «Полазнанефть» обязанность изменения формулировки основания прекращения трудового договора в трудовой книжке истицы. Взыскать с компании в пользу ФИО1 зарплату за время вынужденных прогулов из расчета 2224,64 рубля за день», — написано в судебном решении. Бывшей сотруднице также компенсировали моральный вред в размере 20 тысяч рублей. Пермячку приняли на работу в должности специалиста по работе с имуществом в 2009 году, позднее ее перевели на должность инженера ПТО. В конце октября прошлого года ей пришло уведомление о сокращении ставки с полной до 0,1 из-за того, что активы предприятия с января 2023 года передавали в ООО «Чернушинское УТТ». В компании отмечали, что сокращение было обусловлено финансовыми интересами. От предложенных условий работы сотрудница отказалась и обратилась в суд. Ранее сообщалось, что повар из Кунгура засудила начальника за незаконное увольнение. Тогда суд также удовлетворил требования истицы. Работодателя обязали выплатить зарплату и взыскали компенсацию морального вреда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По решению Добрянского райсуда уволенной сотруднице прикамской компании УТТ «Полазнанефть» выплатили зарплату за дни вынужденного прогула и компенсировали моральный вред. Предприятие также обязали оплатить госпошлину в размере 600 рублей, указано на сайте ведомства. «Признать увольнение ФИО1 с должности инженера производственно-технического отдела (ПТО) ООО «Управление технологического транспорта «Полазнанефть» <…> незаконным. Возложить на УТТ «Полазнанефть» обязанность изменения формулировки основания прекращения трудового договора в трудовой книжке истицы. Взыскать с компании в пользу ФИО1 зарплату за время вынужденных прогулов из расчета 2224,64 рубля за день», — написано в судебном решении. Бывшей сотруднице также компенсировали моральный вред в размере 20 тысяч рублей. Пермячку приняли на работу в должности специалиста по работе с имуществом в 2009 году, позднее ее перевели на должность инженера ПТО. В конце октября прошлого года ей пришло уведомление о сокращении ставки с полной до 0,1 из-за того, что активы предприятия с января 2023 года передавали в ООО «Чернушинское УТТ». В компании отмечали, что сокращение было обусловлено финансовыми интересами. От предложенных условий работы сотрудница отказалась и обратилась в суд. Ранее сообщалось, что повар из Кунгура засудила начальника за незаконное увольнение. Тогда суд также удовлетворил требования истицы. Работодателя обязали выплатить зарплату и взыскали компенсацию морального вреда.