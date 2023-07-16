В Пермском крае директор сельской школы стал спикером думы

Спикером думы в Кочевском муниципальном округе Пермского края избран Руслан Бузинов

17 июля 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Депутаты в Кочево проголосовали за Руслана Бузинова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кочевском муниципальном округе Пермского края депутаты местной думы выбрали себе председателя. Им стал директор средней школы села Юксеево Руслан Бузинов, сообщает Совет представительных органов муниципальных образований Прикамья. «На внеочередном заседании Думы Кочевского муниципального округа председателем был избран Руслан Бузинов, директор Юксеевской средней школы. Также он делегирован в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края», — говорится в telegram-канале Совета. Ранее предыдущий спикер думы Кочево Олег Кучевасов досрочно подал в отставку. Он займет кресло заместителя главы администрации округа по инфраструктуре.

В Кочевском муниципальном округе Пермского края депутаты местной думы выбрали себе председателя. Им стал директор средней школы села Юксеево Руслан Бузинов, сообщает Совет представительных органов муниципальных образований Прикамья. «На внеочередном заседании Думы Кочевского муниципального округа председателем был избран Руслан Бузинов, директор Юксеевской средней школы. Также он делегирован в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края», — говорится в telegram-канале Совета. Ранее предыдущий спикер думы Кочево Олег Кучевасов досрочно подал в отставку. Он займет кресло заместителя главы администрации округа по инфраструктуре.