17 июля 2023

Огнеметная система с челябинскими двигателями уничтожила позиции националистов. Видео

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Бойцы на тяжелой огнеметной системе «Солнцепек» уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении Фото:

Бойцы на тяжелой огнеметной системе «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска нанесли точные удары и уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео с передовой распространила пресс-служба Минобороны РФ.

«Совместно с операторами БпЛА расчет тяжелой огнеметной системы „Солнцепек“ Центрального военного округа нанес точный удар по выявленным целям, уничтожив опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ», — отметили в ведомстве. И также опубликовали «горячие» кадры с передовой.

Ранее бойцы на танках Т-72Б3М с двигателями челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак» оказали огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск. Т-72Б3М могут работать прямой наводкой на передовой и с закрытых огневых позиций, укрывшись за рельефом местности. Танки эффективно бьют огнем по противнику, обеспечивают качественную оборону и активное наступление мотострелковых подразделений.

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Бойцы на тяжелой огнеметной системе «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска нанесли точные удары и уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео с передовой распространила пресс-служба Минобороны РФ. «Совместно с операторами БпЛА расчет тяжелой огнеметной системы „Солнцепек“ Центрального военного округа нанес точный удар по выявленным целям, уничтожив опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ», — отметили в ведомстве. И также опубликовали «горячие» кадры с передовой. Ранее бойцы на танках Т-72Б3М с двигателями челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак» оказали огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск. Т-72Б3М могут работать прямой наводкой на передовой и с закрытых огневых позиций, укрывшись за рельефом местности. Танки эффективно бьют огнем по противнику, обеспечивают качественную оборону и активное наступление мотострелковых подразделений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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