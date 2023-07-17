Огнеметная система с челябинскими двигателями уничтожила позиции националистов. Видео

18 июля 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

Бойцы на тяжелой огнеметной системе «Солнцепек» уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: Анна Майорова © URA.RU Бойцы на тяжелой огнеметной системе «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска нанесли точные удары и уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео с передовой распространила пресс-служба Минобороны РФ. «Совместно с операторами БпЛА расчет тяжелой огнеметной системы „Солнцепек“ Центрального военного округа нанес точный удар по выявленным целям, уничтожив опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ», — отметили в ведомстве. И также опубликовали «горячие» кадры с передовой. Ранее бойцы на танках Т-72Б3М с двигателями челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак» оказали огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск. Т-72Б3М могут работать прямой наводкой на передовой и с закрытых огневых позиций, укрывшись за рельефом местности. Танки эффективно бьют огнем по противнику, обеспечивают качественную оборону и активное наступление мотострелковых подразделений.

Бойцы на тяжелой огнеметной системе «Солнцепек» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска нанесли точные удары и уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео с передовой распространила пресс-служба Минобороны РФ. «Совместно с операторами БпЛА расчет тяжелой огнеметной системы „Солнцепек“ Центрального военного округа нанес точный удар по выявленным целям, уничтожив опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ», — отметили в ведомстве. И также опубликовали «горячие» кадры с передовой. Ранее бойцы на танках Т-72Б3М с двигателями челябинского завода «ЧТЗ-Уралтрак» оказали огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск. Т-72Б3М могут работать прямой наводкой на передовой и с закрытых огневых позиций, укрывшись за рельефом местности. Танки эффективно бьют огнем по противнику, обеспечивают качественную оборону и активное наступление мотострелковых подразделений.