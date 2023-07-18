Подписчики предполагают, что блогеры оказались в Екатеринбурге из-за автопробега
В Екатеринбург приехали популярные автоблогеры Эрик Давидыч и Кирилл Варпач. Горожане делятся их фотографиями в соцсетях.
«Сейчас проходит автопробег Smotra Run 2023 (Москва — Алтай) и ребята находятся проездом в Екатеринбурге. Также помимо Давидыча был замечен и известный блогер Кирилл Варпач», — сообщают подписчики telegram-канала «Бандитский центр».
Ранее на съемки в Екатеринбург приезжал актер Дмитрий Красилов, более известный как «Пухляш из Little Big». Его на улице Вайнера заметили горожане.
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