В Екатеринбурге заметили известного блогера Эрика Давидыча. Фото

18 июля 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Подписчики предполагают, что блогеры оказались в Екатеринбурге из-за автопробега Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбург приехали популярные автоблогеры Эрик Давидыч и Кирилл Варпач. Горожане делятся их фотографиями в соцсетях. «Сейчас проходит автопробег Smotra Run 2023 (Москва — Алтай) и ребята находятся проездом в Екатеринбурге. Также помимо Давидыча был замечен и известный блогер Кирилл Варпач», — сообщают подписчики telegram-канала «Бандитский центр». Ранее на съемки в Екатеринбург приезжал актер Дмитрий Красилов, более известный как «Пухляш из Little Big». Его на улице Вайнера заметили горожане. Фото: telegram-канал «Бандитский центр»

В Екатеринбург приехали популярные автоблогеры Эрик Давидыч и Кирилл Варпач. Горожане делятся их фотографиями в соцсетях. «Сейчас проходит автопробег Smotra Run 2023 (Москва — Алтай) и ребята находятся проездом в Екатеринбурге. Также помимо Давидыча был замечен и известный блогер Кирилл Варпач», — сообщают подписчики telegram-канала «Бандитский центр». Ранее на съемки в Екатеринбург приезжал актер Дмитрий Красилов, более известный как «Пухляш из Little Big». Его на улице Вайнера заметили горожане.