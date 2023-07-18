В Екатеринбурге заметили известного блогера Эрика Давидыча. Фото

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Летняя веранда ресторана MIO. Екатеринбург, автомобиль, красная машина
Подписчики предполагают, что блогеры оказались в Екатеринбурге из-за автопробега Фото:

В Екатеринбург приехали популярные автоблогеры Эрик Давидыч и Кирилл Варпач. Горожане делятся их фотографиями в соцсетях.

«Сейчас проходит автопробег Smotra Run 2023 (Москва — Алтай) и ребята находятся проездом в Екатеринбурге. Также помимо Давидыча был замечен и известный блогер Кирилл Варпач», — сообщают подписчики telegram-канала «Бандитский центр».

Ранее на съемки в Екатеринбург приезжал актер Дмитрий Красилов, более известный как «Пухляш из Little Big». Его на улице Вайнера заметили горожане.

Фото:

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В Екатеринбург приехали популярные автоблогеры Эрик Давидыч и Кирилл Варпач. Горожане делятся их фотографиями в соцсетях. «Сейчас проходит автопробег Smotra Run 2023 (Москва — Алтай) и ребята находятся проездом в Екатеринбурге. Также помимо Давидыча был замечен и известный блогер Кирилл Варпач», — сообщают подписчики telegram-канала «Бандитский центр». Ранее на съемки в Екатеринбург приезжал актер Дмитрий Красилов, более известный как «Пухляш из Little Big». Его на улице Вайнера заметили горожане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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