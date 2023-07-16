16 июля 2023

РБК: представители банков допустили повышение ключевой ставки до 8%

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, центробанк, банк россии
Ключевая ставка может измениться впервые с сентября 2022 года Фото:

Эксперты считают, что совет директоров Банка России (ЦБ) на заседании 21 июля может повысить ключевую ставку до 8% годовых. Такие прогнозы сделали 23 из 30 участников консенсус-прогноза из российских банков, управляющих и инвестиционных компаний.

«Совет директоров Банка России на заседании 21 июля увеличит ключевую ставку на 50 б. п., до 8% годовых. Так полагают 23 из 30 участников консенсус-прогноза. Еще трое экспертов считают, что ЦБ может повысить ставку на 25 б. п., до 7,75%, столько же участников консенсус-прогноза ожидают более жесткой позиции регулятора и повышения на 100 б. п., до 8,5%» — сообщают результаты прогнозов журналисты РБК Тюмень.

Также журналисты приводят альтернативный вариант повышения сразу на 150 б. п., до 9% годовых. Один из опрошенных экспертов не отрицает, что ЦБ может оставить прежнюю ставку — 7,5% годовых.

Если принят решение о повышении, то ключевая ставка впервые изменится с сентября 2022 года. После ее установления на уровне 7,5% ЦБ на протяжении шести заседаний подряд оставлял ее неизменной.

Ранее URA.RU писало, что в России могут впервые за 2023 год повысить ключевую ставку. Как заявила глава Росбанка Наталья Воеводина, на конце этого года она может вырасти на 0,25-1,25% — до 7,75-8,75% годовых.

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Эксперты считают, что совет директоров Банка России (ЦБ) на заседании 21 июля может повысить ключевую ставку до 8% годовых. Такие прогнозы сделали 23 из 30 участников консенсус-прогноза из российских банков, управляющих и инвестиционных компаний. «Совет директоров Банка России на заседании 21 июля увеличит ключевую ставку на 50 б. п., до 8% годовых. Так полагают 23 из 30 участников консенсус-прогноза. Еще трое экспертов считают, что ЦБ может повысить ставку на 25 б. п., до 7,75%, столько же участников консенсус-прогноза ожидают более жесткой позиции регулятора и повышения на 100 б. п., до 8,5%» — сообщают результаты прогнозов журналисты РБК Тюмень. Также журналисты приводят альтернативный вариант повышения сразу на 150 б. п., до 9% годовых. Один из опрошенных экспертов не отрицает, что ЦБ может оставить прежнюю ставку — 7,5% годовых. Если принят решение о повышении, то ключевая ставка впервые изменится с сентября 2022 года. После ее установления на уровне 7,5% ЦБ на протяжении шести заседаний подряд оставлял ее неизменной. Ранее URA.RU писало, что в России могут впервые за 2023 год повысить ключевую ставку. Как заявила глава Росбанка Наталья Воеводина, на конце этого года она может вырасти на 0,25-1,25% — до 7,75-8,75% годовых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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