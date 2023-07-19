Экс-декана журфака УрФУ уволили со скандалом из главного СМИ свердловских властей

Бывшего декана журфака Уральского федерального университета (УрФУ) Владимира Волкоморова со скандалом уволили из «Областной газеты». Такой информацией с журналистом URA.RU поделились осведомленные источники.
«Волкоморова уволили из „Областной газеты“. Говорят, что со скандалом», — отметил основной источник агентства.
По словам другого собеседника URA.RU, увольнение Волкоморова связано с его позицией по отношению к специальной военной операции. «Третьяков (Генеральный директор „Областной газеты“ — прим.ред.) знал, кого он принимал на работу. Когда его спрашивали по поводу позиции Волкоморова по отношению к СВО, тот отвечал, что действует в рамках трудового законодательства, в котором не прописано, что принимаемый на работу должен быть патриотом. Похоже, информация об этом в итоге дошла до кого-то выше, и было принято такое решение», — поделился источник агентства в «Областной газете».
Редакция URA.RU обратилась за комментарием к Владимиру Волкоморову. На звонок корреспондента он не ответил.
Ранее в СМИ писали о том, что экс-декан журфака УрФУ Владимир Волкоморов покинул пост. Тогда он заявил, что уходит по личным причинам. Позже появилась информация о том, что на фоне проведения спецоперации Волкоморов покинул Россию. Экс-декан известен своими либеральными взглядами. Например, в 2014 году он осуждал возвращение Крыма в состав России. Кроме того, в честь принятия закона в США о признании гей-браков на своей странице в Facebook* (заблокирован и запрещен в РФ; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) он поставил фотографию в цветах ЛГБТ-флага.
* — деятельность Facebook запрещена в РФ
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