МО РФ назвало новый способ определения стран, вовлеченных в конфликт на стороне Киева

МО РФ: страны, чьи корабли пойдут на Украину через Черное море, будут вовлечены в конфликт
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, флот, корабль, подводная лодка, подлодка, stock, субмарина
Минобороны РФ будет определять сторонников Киева по флагам на судах Фото:

Минобороны РФ будет считать страны, отправляющие на Украину корабли через Черное море, вовлеченными в конфликт на стороне киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Страны флага судов, следующих в акватории Черного моря в украинские порты, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима», — сообщили в ведомстве. В нем также отметили, что будут считать такие корабли военными.

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Минобороны РФ будет считать страны, отправляющие на Украину корабли через Черное море, вовлеченными в конфликт на стороне киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Страны флага судов, следующих в акватории Черного моря в украинские порты, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима», — сообщили в ведомстве. В нем также отметили, что будут считать такие корабли военными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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