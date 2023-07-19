МО РФ назвало новый способ определения стран, вовлеченных в конфликт на стороне Киева

Минобороны РФ будет определять сторонников Киева по флагам на судах
Минобороны РФ будет считать страны, отправляющие на Украину корабли через Черное море, вовлеченными в конфликт на стороне киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Страны флага судов, следующих в акватории Черного моря в украинские порты, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима», — сообщили в ведомстве. В нем также отметили, что будут считать такие корабли военными.
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