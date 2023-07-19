МО РФ назвало новый способ определения стран, вовлеченных в конфликт на стороне Киева

МО РФ: страны, чьи корабли пойдут на Украину через Черное море, будут вовлечены в конфликт

Минобороны РФ будет определять сторонников Киева по флагам на судах Фото: Министерство обороны Великобритании

Минобороны РФ будет считать страны, отправляющие на Украину корабли через Черное море, вовлеченными в конфликт на стороне киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Страны флага судов, следующих в акватории Черного моря в украинские порты, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима», — сообщили в ведомстве. В нем также отметили, что будут считать такие корабли военными.