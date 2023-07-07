07 июля 2023

Зеленский предложил создать разные коридоры по зерновой сделке

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский предложил создать несколько коридоров для осуществления зерновой сделки Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Необходимо создать разные коридоры для осуществления зерновой сделки из-за проблем с существующим путем в Черном море. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас есть на сегодняшний день этот зерновой коридор, он существует несвободный, а именно такой — структурированный и сложный. Я считаю, что должны быть разные коридоры», — заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Трансляция пресс-конференции опубликована на официальном youtube-канале офиса президента Украины.

Ранее URA.RU передавало заявление МИД РФ, что 18 июля станет завершением зерновой сделки. Предпосылок для продления договоренностей по зерновой сделке на данный момент нет, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также агентство рассказывало, что Владимир Зеленский обвинил Россию в якобы блокировании судов, которые выходят из портов в рамках зерновой сделки.

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Необходимо создать разные коридоры для осуществления зерновой сделки из-за проблем с существующим путем в Черном море. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «У нас есть на сегодняшний день этот зерновой коридор, он существует несвободный, а именно такой — структурированный и сложный. Я считаю, что должны быть разные коридоры», — заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Трансляция пресс-конференции опубликована на официальном youtube-канале офиса президента Украины. Ранее URA.RU передавало заявление МИД РФ, что 18 июля станет завершением зерновой сделки. Предпосылок для продления договоренностей по зерновой сделке на данный момент нет, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также агентство рассказывало, что Владимир Зеленский обвинил Россию в якобы блокировании судов, которые выходят из портов в рамках зерновой сделки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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