Зеленский предложил создать разные коридоры по зерновой сделке

Необходимо создать разные коридоры для осуществления зерновой сделки из-за проблем с существующим путем в Черном море. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«У нас есть на сегодняшний день этот зерновой коридор, он существует несвободный, а именно такой — структурированный и сложный. Я считаю, что должны быть разные коридоры», — заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Трансляция пресс-конференции опубликована на официальном
Ранее URA.RU передавало заявление МИД РФ, что 18 июля станет завершением зерновой сделки. Предпосылок для продления договоренностей по зерновой сделке на данный момент нет, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также агентство рассказывало, что Владимир Зеленский обвинил Россию в якобы блокировании судов, которые выходят из портов в рамках зерновой сделки.
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