Экс-советник Пентагона предсказал дальнейшие шаги Путина в СВО

20 июля 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

Путин не допустит уничтожение идентичности народа в России, заявил Макгрегор Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский лидер Владимир Путин сделает все, чтобы в его стране не произошло уничтожение идентичности народа, как это ранее случилось в Западной Европе. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Президент РФ Владимир Путин сделает все возможное и будет сражаться до победного конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы, где уничтожена идентичность народов», — заявил Макгрегор в своем YouTube-канале. По его словам, Запад пытается реализовать этот план, однако встретил активное сопротивление со стороны РФ. Макгрегор считает, что это столкновение будет не простым, так как подчинение России сулит Западу доступ к огромным ресурсам. Ранее Макгрегор назвал глупыми планы США по уничтожению РФ. По его словам, такая политика американских властей привела Штаты к потере боеприпасов и военных. Также он заявлял, что западные страны обостряют конфликт на Украине из-за нежелания принять усиление России.

Российский лидер Владимир Путин сделает все, чтобы в его стране не произошло уничтожение идентичности народа, как это ранее случилось в Западной Европе. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Президент РФ Владимир Путин сделает все возможное и будет сражаться до победного конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы, где уничтожена идентичность народов», — заявил Макгрегор в своем YouTube-канале. По его словам, Запад пытается реализовать этот план, однако встретил активное сопротивление со стороны РФ. Макгрегор считает, что это столкновение будет не простым, так как подчинение России сулит Западу доступ к огромным ресурсам. Ранее Макгрегор назвал глупыми планы США по уничтожению РФ. По его словам, такая политика американских властей привела Штаты к потере боеприпасов и военных. Также он заявлял, что западные страны обостряют конфликт на Украине из-за нежелания принять усиление России.