Экс-советник Пентагона предсказал дальнейшие шаги Путина в СВО

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Путин не допустит уничтожение идентичности народа в России, заявил Макгрегор Фото:

Российский лидер Владимир Путин сделает все, чтобы в его стране не произошло уничтожение идентичности народа, как это ранее случилось в Западной Европе. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Президент РФ Владимир Путин сделает все возможное и будет сражаться до победного конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы, где уничтожена идентичность народов», — заявил Макгрегор в своем YouTube-канале. По его словам, Запад пытается реализовать этот план, однако встретил активное сопротивление со стороны РФ. Макгрегор считает, что это столкновение будет не простым, так как подчинение России сулит Западу доступ к огромным ресурсам.

Ранее Макгрегор назвал глупыми планы США по уничтожению РФ. По его словам, такая политика американских властей привела Штаты к потере боеприпасов и военных. Также он заявлял, что западные страны обостряют конфликт на Украине из-за нежелания принять усиление России.

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Российский лидер Владимир Путин сделает все, чтобы в его стране не произошло уничтожение идентичности народа, как это ранее случилось в Западной Европе. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Президент РФ Владимир Путин сделает все возможное и будет сражаться до победного конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы, где уничтожена идентичность народов», — заявил Макгрегор в своем YouTube-канале. По его словам, Запад пытается реализовать этот план, однако встретил активное сопротивление со стороны РФ. Макгрегор считает, что это столкновение будет не простым, так как подчинение России сулит Западу доступ к огромным ресурсам. Ранее Макгрегор назвал глупыми планы США по уничтожению РФ. По его словам, такая политика американских властей привела Штаты к потере боеприпасов и военных. Также он заявлял, что западные страны обостряют конфликт на Украине из-за нежелания принять усиление России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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