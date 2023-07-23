23 июля 2023

В Челябинской области пассажирка вылетевшего в кювет автомобиля скончалась. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, носилки, дтп, травма, авария, пострадавшая женщина
В результате ДТП пассажирка от полученных травм скончалась на месте Фото:

В Аргаяшском районе Челябинской области 24 июля на автодороге «Яраткулова-Бикулова-Халитова» автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В результате скончалась пассажирка, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«В Аргаяшском районе 24 июля в 01:30 на четвертом километре автодороги „Яраткулова-Бикулова-Халитова“ произошло ДТП. Женщина 1992 года рождения, управляя автомобилем „Тойота Эхо“, предварительно на закруглении дороги влево не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате пассажирка около 30 лет скончалась на месте», — уточнили в пресс-службе.

На данный момент личность погибшей устанавливается. Водитель госпитализирована в медучреждение с травмами.

Водитель автомобиля госпитализирована в больницу
Водитель автомобиля госпитализирована в больницу
Фото:

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В Аргаяшском районе Челябинской области 24 июля на автодороге «Яраткулова-Бикулова-Халитова» автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В результате скончалась пассажирка, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «В Аргаяшском районе 24 июля в 01:30 на четвертом километре автодороги „Яраткулова-Бикулова-Халитова“ произошло ДТП. Женщина 1992 года рождения, управляя автомобилем „Тойота Эхо“, предварительно на закруглении дороги влево не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате пассажирка около 30 лет скончалась на месте», — уточнили в пресс-службе. На данный момент личность погибшей устанавливается. Водитель госпитализирована в медучреждение с травмами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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