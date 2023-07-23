В результате ДТП пассажирка от полученных травм скончалась на месте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Аргаяшском районе Челябинской области 24 июля на автодороге «Яраткулова-Бикулова-Халитова» автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В результате скончалась пассажирка, сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«В Аргаяшском районе 24 июля в 01:30 на четвертом километре автодороги „Яраткулова-Бикулова-Халитова“ произошло ДТП. Женщина 1992 года рождения, управляя автомобилем „Тойота Эхо“, предварительно на закруглении дороги влево не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате пассажирка около 30 лет скончалась на месте», — уточнили в пресс-службе.

На данный момент личность погибшей устанавливается. Водитель госпитализирована в медучреждение с травмами.