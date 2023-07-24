Военный эксперт раскрыл, откуда летели украинские дроны на Москву

Военный эксперт Дандыкин: беспилотники летели на Москву с территории Украины

24 июля 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Украинские дроны были запущены с территории Украины, отметил Василий Дандыкин Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU Дроны, которые атаковали Москву, были запущены с территории Украины. Об этом заявил военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин, отметив, что это могли быть американские беспилотники, дальность полета которых составляет более 1000 километров. «Вполне возможно, что дроны были запущены с территории Украины, потому что у американцев появились продвинутые дроны, которые могут лететь на расстояние 1000 км и более. <…> Однако мог быть запуск с территории России, в частности из Московской области», — заявил Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru . Он отметил, что беспилотники вряд ли были произведены в СССР. Новость по теме Москву атаковали беспилотники: что известно к 07.00 мск. Фото, видео Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Москву беспилотниками 24 июля. Удар пришелся по гражданским объектам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все беспилотники были нейтрализованы, передает RT. Генерал-лейтенант Андрей Гурулев отметил, что координаты для ударов могли передать украинские агенты, которые находятся на территории России. Украина атакует территории России потому, что ее армия не смогла добиться успехов во время контрнаступления. Поэтому власти Киева пытаются достичь иррациональных информационных побед, поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дроны, которые атаковали Москву, были запущены с территории Украины. Об этом заявил военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин, отметив, что это могли быть американские беспилотники, дальность полета которых составляет более 1000 километров. «Вполне возможно, что дроны были запущены с территории Украины, потому что у американцев появились продвинутые дроны, которые могут лететь на расстояние 1000 км и более. <…> Однако мог быть запуск с территории России, в частности из Московской области», — заявил Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru. Он отметил, что беспилотники вряд ли были произведены в СССР. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Москву беспилотниками 24 июля. Удар пришелся по гражданским объектам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все беспилотники были нейтрализованы, передает RT. Генерал-лейтенант Андрей Гурулев отметил, что координаты для ударов могли передать украинские агенты, которые находятся на территории России. Украина атакует территории России потому, что ее армия не смогла добиться успехов во время контрнаступления. Поэтому власти Киева пытаются достичь иррациональных информационных побед, поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.