В Кремле отказались отвечать на вопрос о защите Москвы от беспилотников

Песков: что касается развития системы защиты страны от беспилотников — это вопрос к Минобороны
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Меры по защите страны принимаются, заявил Дмитрий Песков Фото:

Вопрос о защите Москвы от беспилотников больше относится к Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, была ли проведена работа о мерах по защите города после атак в конце мая.

«Это вопрос, который больше касается нашего Минобороны», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что беспилотники, которые совершили атаку на Москву сегодня, были нейтрализованы, меры принимаются. Песков отметил, что оценки произошедшему должны давать эксперты. В то же время вопросы развития системы защиты, обеспечение ее более интенсивной работы — вопросы Минобороны.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вопрос о защите Москвы от беспилотников больше относится к Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, была ли проведена работа о мерах по защите города после атак в конце мая. «Это вопрос, который больше касается нашего Минобороны», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что беспилотники, которые совершили атаку на Москву сегодня, были нейтрализованы, меры принимаются. Песков отметил, что оценки произошедшему должны давать эксперты. В то же время вопросы развития системы защиты, обеспечение ее более интенсивной работы — вопросы Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...