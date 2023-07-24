В Кремле отказались отвечать на вопрос о защите Москвы от беспилотников Песков: что касается развития системы защиты страны от беспилотников — это вопрос к Минобороны 24 июля 2023 в 14:20 Размер текста - 17 + Меры по защите страны принимаются, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вопрос о защите Москвы от беспилотников больше относится к Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, была ли проведена работа о мерах по защите города после атак в конце мая. «Это вопрос, который больше касается нашего Минобороны», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что беспилотники, которые совершили атаку на Москву сегодня, были нейтрализованы, меры принимаются. Песков отметил, что оценки произошедшему должны давать эксперты. В то же время вопросы развития системы защиты, обеспечение ее более интенсивной работы — вопросы Минобороны. Вопрос о защите Москвы от беспилотников больше относится к Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, была ли проведена работа о мерах по защите города после атак в конце мая. «Это вопрос, который больше касается нашего Минобороны», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что беспилотники, которые совершили атаку на Москву сегодня, были нейтрализованы, меры принимаются. Песков отметил, что оценки произошедшему должны давать эксперты. В то же время вопросы развития системы защиты, обеспечение ее более интенсивной работы — вопросы Минобороны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям