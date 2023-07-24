В Кремле отказались отвечать на вопрос о защите Москвы от беспилотников

Вопрос о защите Москвы от беспилотников больше относится к Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, была ли проведена работа о мерах по защите города после атак в конце мая.
«Это вопрос, который больше касается нашего Минобороны», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что беспилотники, которые совершили атаку на Москву сегодня, были нейтрализованы, меры принимаются. Песков отметил, что оценки произошедшему должны давать эксперты. В то же время вопросы развития системы защиты, обеспечение ее более интенсивной работы — вопросы Минобороны.
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