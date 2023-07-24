Челябинец вылил на знакомую канистру бензина и угрожал поджечь

В Нязепетровске Челябинской области мужчина вылил канистру бензина на голову своей знакомой и угрожал горящей зажигалкой. О том, что ему вынесли приговор за угрозу убийством, URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«В мае подсудимый поссорился со своей знакомой. Он вылил из канистры бензин ей на голову и угрожал поджечь, демонстрируя зажигалку. Его признали виновным по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством)», — уточнили URA.RU в ведомстве.
Мужчина заглаживал причиненный вред и способствовал расследованию. С учетом мнения потерпевшей ему назначили десять месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком на год. На подсудимого также наложили ограничения.
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