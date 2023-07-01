Российские военнослужащие 150 дивизии используют в боях против Вооруженных сил Украины установку собственного изобретения — «Градомет». Об этом рассказал боец с позывным «Механик».
«Маленькая складная установка. Она стоит стационарно на позиции, мы можем ее легко поменять, в любое другое место», — передает слова бойца с позывным «Механик» РЕН ТВ. «Градомет» — устройство, сделанное из трубы, сваренной треноги и пускового механизма.
По словам военного корреспондента Александра Сафиулина, преимущество установки заключается в отсутствие поставок полноценных снарядов. Российские военнослужащие в качестве патронов для установки применяют использованные боеприпасы системы «Град».
Специальная военная операция на Украине проходит с февраля 2022 года, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU рассказывало, что армия России поразила пункты управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк».
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