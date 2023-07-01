01 июля 2023

Российские бойцы сварили из трубы и пускового механизма «Градомет» против ВСУ. Видео

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, мобилизация, мобилизованные, рсзо град, реактивная система залпового огня, подготовка артиллеристов, учеба артиллеристов, реактивная артиллерия, подготовка мобилизованных, подготовка военных
Российские военные создали оружие из трубы для борьбы с ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие 150 дивизии используют в боях против Вооруженных сил Украины установку собственного изобретения — «Градомет». Об этом рассказал боец с позывным «Механик».

«Маленькая складная установка. Она стоит стационарно на позиции, мы можем ее легко поменять, в любое другое место», — передает слова бойца с позывным «Механик» РЕН ТВ. «Градомет» — устройство, сделанное из трубы, сваренной треноги и пускового механизма.

По словам военного корреспондента Александра Сафиулина, преимущество установки заключается в отсутствие поставок полноценных снарядов. Российские военнослужащие в качестве патронов для установки применяют использованные боеприпасы системы «Град».

Специальная военная операция на Украине проходит с февраля 2022 года, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU рассказывало, что армия России поразила пункты управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк».

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Российские военнослужащие 150 дивизии используют в боях против Вооруженных сил Украины установку собственного изобретения — «Градомет». Об этом рассказал боец с позывным «Механик». «Маленькая складная установка. Она стоит стационарно на позиции, мы можем ее легко поменять, в любое другое место», — передает слова бойца с позывным «Механик» РЕН ТВ. «Градомет» — устройство, сделанное из трубы, сваренной треноги и пускового механизма. По словам военного корреспондента Александра Сафиулина, преимущество установки заключается в отсутствие поставок полноценных снарядов. Российские военнослужащие в качестве патронов для установки применяют использованные боеприпасы системы «Град». Специальная военная операция на Украине проходит с февраля 2022 года, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU рассказывало, что армия России поразила пункты управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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