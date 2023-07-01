Российские бойцы сварили из трубы и пускового механизма «Градомет» против ВСУ. Видео

02 июля 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Российские военные создали оружие из трубы для борьбы с ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие 150 дивизии используют в боях против Вооруженных сил Украины установку собственного изобретения — «Градомет». Об этом рассказал боец с позывным «Механик». «Маленькая складная установка. Она стоит стационарно на позиции, мы можем ее легко поменять, в любое другое место», — передает слова бойца с позывным «Механик» РЕН ТВ. «Градомет» — устройство, сделанное из трубы, сваренной треноги и пускового механизма. По словам военного корреспондента Александра Сафиулина, преимущество установки заключается в отсутствие поставок полноценных снарядов. Российские военнослужащие в качестве патронов для установки применяют использованные боеприпасы системы «Град». Специальная военная операция на Украине проходит с февраля 2022 года, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU рассказывало, что армия России поразила пункты управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк».

Российские военнослужащие 150 дивизии используют в боях против Вооруженных сил Украины установку собственного изобретения — «Градомет». Об этом рассказал боец с позывным «Механик». «Маленькая складная установка. Она стоит стационарно на позиции, мы можем ее легко поменять, в любое другое место», — передает слова бойца с позывным «Механик» РЕН ТВ. «Градомет» — устройство, сделанное из трубы, сваренной треноги и пускового механизма. По словам военного корреспондента Александра Сафиулина, преимущество установки заключается в отсутствие поставок полноценных снарядов. Российские военнослужащие в качестве патронов для установки применяют использованные боеприпасы системы «Град». Специальная военная операция на Украине проходит с февраля 2022 года, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU рассказывало, что армия России поразила пункты управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк».