Российский военный назвал главное отличие армии России от ВСУ

Российский военный: российские военные желают ВСУ добра

13 марта 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

Российский военный рассказал, как пообщался с солдатом ВСУ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основным отличием российской армии от украинской является то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) желают Вооруженным силам (ВС) РФ смерти, а в ответ военные РФ желают добра. Об этом URA.RU рассказал замкомандира взвода отдела поддержки батальона «Крым» с позывным Туча. «Мы меняем частоты постоянно, потому что враг может нас прослушать И вот в один день мы не успели поменять частоту. И к нам в эфир вышел враг и кричал нам одно чтобы мы, русские, сдохли. Ему задал единственный вопрос: за то время, пока ты кричал, чтобы мы сдохли, я тебе пожелал того же? Я тебе желаю добра. Отличие нас и вот этих фашистов в том, что они нам желают, чтобы сдохли, а мы желаем им добра. Живите, но фашизма здесь не должно существовать», — сказал Туча корреспонденту URA.RU. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целью демилитаризацию и денацификацию Украины. Спецоперация стала ответом на требования Запада, поддерживающего на Украине нацистскую идеологию, считает философ и политолог Александр Дугин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что США и Запад поддерживают фашизм на Украине, поставляя ВСУ оружие.

Основным отличием российской армии от украинской является то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) желают Вооруженным силам (ВС) РФ смерти, а в ответ военные РФ желают добра. Об этом URA.RU рассказал замкомандира взвода отдела поддержки батальона «Крым» с позывным Туча. «Мы меняем частоты постоянно, потому что враг может нас прослушать И вот в один день мы не успели поменять частоту. И к нам в эфир вышел враг и кричал нам одно чтобы мы, русские, сдохли. Ему задал единственный вопрос: за то время, пока ты кричал, чтобы мы сдохли, я тебе пожелал того же? Я тебе желаю добра. Отличие нас и вот этих фашистов в том, что они нам желают, чтобы сдохли, а мы желаем им добра. Живите, но фашизма здесь не должно существовать», — сказал Туча корреспонденту URA.RU. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целью демилитаризацию и денацификацию Украины. Спецоперация стала ответом на требования Запада, поддерживающего на Украине нацистскую идеологию, считает философ и политолог Александр Дугин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что США и Запад поддерживают фашизм на Украине, поставляя ВСУ оружие.