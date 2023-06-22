Военкоры и Народный фронт передали технику и снаряжения на СВО

22 июня 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Российские военнослужащие получили для помощи приспособления, которые помещаются в рюкзак, заявил Евгений Линин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские штурмовые подразделения Первого Армейского корпуса в ДНР получили от военкоров и представителей Народного фронта технику и снаряжения в рамках проекта «Все для Победы». Об этом сообщили военкор URA.RU Евгений Линин и дагестанский журналист Исрафил Исрафилов. На помощь было потрачено 140 миллионов рублей. «Вчера закончился сбор в рамках проекта „Все для Победы“. Народный фронт и военкоры собрали огромное количество подарков для наших бойцов. В частности, более 40 квадроциклов для семнадцати подразделений Первого армейского корпуса передаются сейчас в части», — заявил Исрафилов. Он отметил, что в рамках сбора удалось собрать 140 миллионов рублей. Преимущество отправленных квадроциклов в том, что у них хорошая грузоподъемность для перевозки боеприпасов на линию соприкосновения или для спасения раненого бойца. «У меня был опыт, когда мы просто заезжали с улицы сразу в укрытие — на первый этаж жилого здания и фактически исчезали из вида дронов, которые над нами летели», — заявил Линин. Боец батальона «Лавина» с позывным «Рам» отметил, что квадроцикл ускорит процесс доставки раненых бойцов с поля боя. Российским военным отправили тепловизионные прицелы, трубки разведчика для наблюдения из окопов, термосы, магазины для автоматов, наколенники, налокотники, аптечки, наборы ключей для ремонта техники, канистры. «От предметов личной гигиены до набора для приготовления еды, приспособлений, которые облегчают жизнь и помещаются в рюкзак, тоже являющийся необходимой частью амуниции бойца», — отметил Линин. Сергей Самохин, руководитель исполкома Народного фронта в Донецкой Народной республике, рассказал о торжественном собрании проекта «Все для Победы» в Ростове. «На торжественном собрании присутствовал [первый замруководителя администрации президента] Сергей Кириенко, [руководитель Народного фронта] Михаил Кузнецов, они лично общались с бойцами, узнали потребности, говорили про актуальные методы ведения боя», — сообщил он. Военкоры отслеживают, как распределяется помощь для солдат и кто ее получает. «Мы можем это проконтролировать, приехав на передовую и увидев бойца на переданной нами технике, с этим рюкзаком, с этой амуницией и запускающим в воздух коптер, который мы ему тоже сегодня привезли», — отметил Линин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские штурмовые подразделения Первого Армейского корпуса в ДНР получили от военкоров и представителей Народного фронта технику и снаряжения в рамках проекта «Все для Победы». Об этом сообщили военкор URA.RU Евгений Линин и дагестанский журналист Исрафил Исрафилов. На помощь было потрачено 140 миллионов рублей. «Вчера закончился сбор в рамках проекта „Все для Победы“. Народный фронт и военкоры собрали огромное количество подарков для наших бойцов. В частности, более 40 квадроциклов для семнадцати подразделений Первого армейского корпуса передаются сейчас в части», — заявил Исрафилов. Он отметил, что в рамках сбора удалось собрать 140 миллионов рублей. Преимущество отправленных квадроциклов в том, что у них хорошая грузоподъемность для перевозки боеприпасов на линию соприкосновения или для спасения раненого бойца. «У меня был опыт, когда мы просто заезжали с улицы сразу в укрытие — на первый этаж жилого здания и фактически исчезали из вида дронов, которые над нами летели», — заявил Линин. Боец батальона «Лавина» с позывным «Рам» отметил, что квадроцикл ускорит процесс доставки раненых бойцов с поля боя. Российским военным отправили тепловизионные прицелы, трубки разведчика для наблюдения из окопов, термосы, магазины для автоматов, наколенники, налокотники, аптечки, наборы ключей для ремонта техники, канистры. «От предметов личной гигиены до набора для приготовления еды, приспособлений, которые облегчают жизнь и помещаются в рюкзак, тоже являющийся необходимой частью амуниции бойца», — отметил Линин. Сергей Самохин, руководитель исполкома Народного фронта в Донецкой Народной республике, рассказал о торжественном собрании проекта «Все для Победы» в Ростове. «На торжественном собрании присутствовал [первый замруководителя администрации президента] Сергей Кириенко, [руководитель Народного фронта] Михаил Кузнецов, они лично общались с бойцами, узнали потребности, говорили про актуальные методы ведения боя», — сообщил он. Военкоры отслеживают, как распределяется помощь для солдат и кто ее получает. «Мы можем это проконтролировать, приехав на передовую и увидев бойца на переданной нами технике, с этим рюкзаком, с этой амуницией и запускающим в воздух коптер, который мы ему тоже сегодня привезли», — отметил Линин.