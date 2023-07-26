Le Parisien: руководство французской компании арестовали за сотрудничество с Россией

27 июля 2023 в 02:14 Размер текста - 17 +

Руководителей Ommic задержали по обвинению в продаже технологий России и Китаю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во Франции задержали девятерых руководителей технологической компании Ommic за незаконную продажу технологий России и Китаю. Об этом сообщают журналисты. «Во Франции задержали руководителей технологической компании Ommic по обвинению в незаконной передаче технологий России и Китаю», — написали журналисты газеты Le Parisien. Они дополняют, что представителям компании может грозить до 15 лет тюремного срока. Как сообщают журналисты, разведка Франции долгое время пыталась отследить связь компании с Китаем. Только в марте этого года приняли решения о задержании девяти представителей руководства компании. Расследование поручили Национальной антитеррористической прокуратуре (PNAT). Ранее URA.RU сообщало, что Путин подписал закон о наказание за незаконный экспорт и контрабанду оружия или продажу иностранному лицу военных товаров, технологий и вооружения. За такое правонарушение россиянам может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

Во Франции задержали девятерых руководителей технологической компании Ommic за незаконную продажу технологий России и Китаю. Об этом сообщают журналисты. «Во Франции задержали руководителей технологической компании Ommic по обвинению в незаконной передаче технологий России и Китаю», — написали журналисты газеты Le Parisien. Они дополняют, что представителям компании может грозить до 15 лет тюремного срока. Как сообщают журналисты, разведка Франции долгое время пыталась отследить связь компании с Китаем. Только в марте этого года приняли решения о задержании девяти представителей руководства компании. Расследование поручили Национальной антитеррористической прокуратуре (PNAT). Ранее URA.RU сообщало, что Путин подписал закон о наказание за незаконный экспорт и контрабанду оружия или продажу иностранному лицу военных товаров, технологий и вооружения. За такое правонарушение россиянам может грозить от трех до семи лет лишения свободы.