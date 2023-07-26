В Миассе ищут подрядчика для подключения к водоснабжению технопарка по переработке мусора

В Челябинской области ищут подрядчика для проектирования и строительства участков водоснабжения и водоотведения для Экопромышленного парка по переработке мусора, который появится в Миассе. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по проектированию и строительству участков сети водоснабжения, водоотведения для подключения (технического присоединения) объекта „Экопромышленный парк Челябинской области“, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Миасс, в районе Тургоякского шоссе в Северной части», — указано в техзадании на сайте.
Начальная цена лота — 9 815 330 рублей. Заказчиком выступает ОАО «Миассгорводоканал». Заявки на участие принимаются до 2 августа. Победителя закупки назовут 11 августа.
Ранее в Миассе Челябинской области местные жители и эколог выступили против строительства Экопромышленного парка для переработки мусора. Планируемый объект нарушает требования природоохранного законодательства, утверждают они. Объект планируют разместить на расстоянии 400 метров от жилой застройки. Место для размещения парка выбрано с нарушением требований: в частности, земельный участок попадает в границы водоохранной зоны реки Миасс.
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