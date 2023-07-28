На челябинском озере спасли тонущего ребенка

В Челябинске на озере Смолино спасатели вытащили из воды восьмилетнюю девочку, которая начала тонуть. Инцидент произошел на пляже «Новороссийский» в Ленинском районе города, сообщили в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
«При наблюдении за акваторией пляжа матросы-спасатели в 20 метрах от берега заметили девочку, которая начала тонуть. Ребенок начал паниковать, потеряв дно под ногами», — сообщается в паблике управления в соцсети «ВКонтакте».
Спасатели подняли девочку на лодку и доставили на берег. С родителями ребенка, который находились на пляже, была проведена беседа. Помощь медиков девочке не потребовалась.
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