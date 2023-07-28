28 июля 2023

На челябинском озере спасли тонущего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Путинский» пляж на озере Смолино. Челябинск, лето, жара, отдых на воде, пляж, озеро смолино
Девочка начала тонуть, пока родители отдыхали на пляже Фото:

В Челябинске на озере Смолино спасатели вытащили из воды восьмилетнюю девочку, которая начала тонуть. Инцидент произошел на пляже «Новороссийский» в Ленинском районе города, сообщили в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

«При наблюдении за акваторией пляжа матросы-спасатели в 20 метрах от берега заметили девочку, которая начала тонуть. Ребенок начал паниковать, потеряв дно под ногами», — сообщается в паблике управления в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели подняли девочку на лодку и доставили на берег. С родителями ребенка, который находились на пляже, была проведена беседа. Помощь медиков девочке не потребовалась.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на озере Смолино спасатели вытащили из воды восьмилетнюю девочку, которая начала тонуть. Инцидент произошел на пляже «Новороссийский» в Ленинском районе города, сообщили в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. «При наблюдении за акваторией пляжа матросы-спасатели в 20 метрах от берега заметили девочку, которая начала тонуть. Ребенок начал паниковать, потеряв дно под ногами», — сообщается в паблике управления в соцсети «ВКонтакте». Спасатели подняли девочку на лодку и доставили на берег. С родителями ребенка, который находились на пляже, была проведена беседа. Помощь медиков девочке не потребовалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...