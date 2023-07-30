30 июля 2023

В Челябинске снесли три многоквартирных дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос заброшенных домов на улице Российской. Челябинск , недвижимость, снос дома, сгоревший дом, реновация, жилье, заброшенные дома
На месте трех ветхих домов возвели высотку площадью 16 тысяч квадратных метров Фото:

В Металлургическом районе Челябинска по проекту развития застроенной территории снесли и расселили три ветхо-аварийных многоквартирных дома. На их месте построен жилой дом площадью 16 тысяч квадратных метров, доложила 31 июля на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой вице-мэр города по правовым вопросам Надежда Рыльская.

«Были расселены и снесены три многоквартирных дома с высокой степенью износа площадью 1 тысяча 423 квадратных метра по адресу Шоссе Металлургов 6,8 и 10. Также в рамках данного договора был построен многоквартирный дом площадью 16 тысяч квадратных метров», — сообщила Рыльская.

Рыльская также отметила, подрядчик благоустроил земельный участок и провел озеленение на вышеуказанной территории. Кроме того, на данный момент в городе реализуется еще три аналогичных договора о КРТ, у них хороший процент выполнения.

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В Металлургическом районе Челябинска по проекту развития застроенной территории снесли и расселили три ветхо-аварийных многоквартирных дома. На их месте построен жилой дом площадью 16 тысяч квадратных метров, доложила 31 июля на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой вице-мэр города по правовым вопросам Надежда Рыльская. «Были расселены и снесены три многоквартирных дома с высокой степенью износа площадью 1 тысяча 423 квадратных метра по адресу Шоссе Металлургов 6,8 и 10. Также в рамках данного договора был построен многоквартирный дом площадью 16 тысяч квадратных метров», — сообщила Рыльская. Рыльская также отметила, подрядчик благоустроил земельный участок и провел озеленение на вышеуказанной территории. Кроме того, на данный момент в городе реализуется еще три аналогичных договора о КРТ, у них хороший процент выполнения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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