В Челябинске снесли три многоквартирных дома

В Металлургическом районе Челябинска по проекту развития застроенной территории снесли и расселили три ветхо-аварийных многоквартирных дома. На их месте построен жилой дом площадью 16 тысяч квадратных метров, доложила 31 июля на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой вице-мэр города по правовым вопросам Надежда Рыльская.
«Были расселены и снесены три многоквартирных дома с высокой степенью износа площадью 1 тысяча 423 квадратных метра по адресу Шоссе Металлургов 6,8 и 10. Также в рамках данного договора был построен многоквартирный дом площадью 16 тысяч квадратных метров», — сообщила Рыльская.
Рыльская также отметила, подрядчик благоустроил земельный участок и провел озеленение на вышеуказанной территории. Кроме того, на данный момент в городе реализуется еще три аналогичных договора о КРТ, у них хороший процент выполнения.
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