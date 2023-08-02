Украинские школьники будут учиться запускать дроны

Обучать школьников и учителей управлению дронами будут иностранные специалисты
Украинских школьников с нового учебного года будут обучать управлению дронами. Такой пункт содержится в обновленной дисциплине «защита Украины», сообщил министр образования страны Оксен Лисовой.
«Домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности — на это есть запрос. С сентября пилот проекта обновленной дисциплины будем реализовывать в школах из разных областей», — написал Лисовой на своей странице в соцсети.
Обучение управлению дронами пройдут и сами учителя, отметил министр. Для этого будут приглашены специалисты по БПЛА из международных и общественных организаций, сообщил Лисовой.
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