Украинские школьники будут учиться запускать дроны 02 августа 2023 в 19:03 Размер текста - 17 + Обучать школьников и учителей управлению дронами будут иностранные специалисты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Украинских школьников с нового учебного года будут обучать управлению дронами. Такой пункт содержится в обновленной дисциплине «защита Украины», сообщил министр образования страны Оксен Лисовой. «Домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности — на это есть запрос. С сентября пилот проекта обновленной дисциплины будем реализовывать в школах из разных областей», — написал Лисовой на своей странице в соцсети. Обучение управлению дронами пройдут и сами учителя, отметил министр. Для этого будут приглашены специалисты по БПЛА из международных и общественных организаций, сообщил Лисовой. Украинских школьников с нового учебного года будут обучать управлению дронами. Такой пункт содержится в обновленной дисциплине «защита Украины», сообщил министр образования страны Оксен Лисовой. «Домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности — на это есть запрос. С сентября пилот проекта обновленной дисциплины будем реализовывать в школах из разных областей», — написал Лисовой на своей странице в соцсети. Обучение управлению дронами пройдут и сами учителя, отметил министр. Для этого будут приглашены специалисты по БПЛА из международных и общественных организаций, сообщил Лисовой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям