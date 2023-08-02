Украинские школьники будут учиться запускать дроны

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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "полоса препятствий". Пермь, полоса препятствий, квадрокоптер,  дрон
Обучать школьников и учителей управлению дронами будут иностранные специалисты Фото:

Украинских школьников с нового учебного года будут обучать управлению дронами. Такой пункт содержится в обновленной дисциплине «защита Украины», сообщил министр образования страны Оксен Лисовой.

«Домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности — на это есть запрос. С сентября пилот проекта обновленной дисциплины будем реализовывать в школах из разных областей», — написал Лисовой на своей странице в соцсети.

Обучение управлению дронами пройдут и сами учителя, отметил министр. Для этого будут приглашены специалисты по БПЛА из международных и общественных организаций, сообщил Лисовой.

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Украинских школьников с нового учебного года будут обучать управлению дронами. Такой пункт содержится в обновленной дисциплине «защита Украины», сообщил министр образования страны Оксен Лисовой. «Домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности — на это есть запрос. С сентября пилот проекта обновленной дисциплины будем реализовывать в школах из разных областей», — написал Лисовой на своей странице в соцсети. Обучение управлению дронами пройдут и сами учителя, отметил министр. Для этого будут приглашены специалисты по БПЛА из международных и общественных организаций, сообщил Лисовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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