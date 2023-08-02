Депутат Мосгордумы Медведев назвал терактом убийство участника СВО в Челябинской области

Депутат Мосгордумы Медведев: убийство участника СВО в Челябинской области было терактом

03 августа 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

2 августа Антон Чашкин скончался в больнице, не приходя в сознание Фото: Денис Моргунов © URA.RU Убийство мобилизованного участника СВО из Юрюзани (Челябинская область) нужно рассматривать как теракт. Об этом заявил депутат Московской городской думы Андрей Медведев. «Убийство участника СВО в Челябинске, по большому счету должно рассматриваться, как теракт. Если информация о том, что мигрант, недавно лишь ставший гражданином России, убил человека именно из-за того, что тот был участником боевых действий на Украине», — пишет Медведев в своем telegram-канале. Драка между участником СВО Антоном Чашкиным, который приехал в отпуск, и мигрантом из Таджикистана Кароматулло Ашурмахмадом произошла в ночь на 22 июля в одном из баров Юрюзани в Челябинской области. Ашурмахмад назвал военнослужащего агрессором и словесный конфликт перетек в драку. Позднее в больнице у Чашкина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Военнослужащий находился в критическом состоянии. 2 августа Антон Чашкин скончался в больнице, не приходя в сознание. Подозреваемый находится в розыске. Как сообщил 2 августа URA.RU источник в силовых структурах, уголовное дело в отношении мигранта будет переквалифицировано на более тяжкое. Как минимум до части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), а то и до статьи 105 УК РФ («Убийство»). Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Убийство мобилизованного участника СВО из Юрюзани (Челябинская область) нужно рассматривать как теракт. Об этом заявил депутат Московской городской думы Андрей Медведев. «Убийство участника СВО в Челябинске, по большому счету должно рассматриваться, как теракт. Если информация о том, что мигрант, недавно лишь ставший гражданином России, убил человека именно из-за того, что тот был участником боевых действий на Украине», — пишет Медведев в своем telegram-канале. Драка между участником СВО Антоном Чашкиным, который приехал в отпуск, и мигрантом из Таджикистана Кароматулло Ашурмахмадом произошла в ночь на 22 июля в одном из баров Юрюзани в Челябинской области. Ашурмахмад назвал военнослужащего агрессором и словесный конфликт перетек в драку. Позднее в больнице у Чашкина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Военнослужащий находился в критическом состоянии. 2 августа Антон Чашкин скончался в больнице, не приходя в сознание. Подозреваемый находится в розыске. Как сообщил 2 августа URA.RU источник в силовых структурах, уголовное дело в отношении мигранта будет переквалифицировано на более тяжкое. Как минимум до части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), а то и до статьи 105 УК РФ («Убийство»). Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.