Депутат Мосгордумы Медведев назвал терактом убийство участника СВО в Челябинской области

Убийство мобилизованного участника СВО из Юрюзани (Челябинская область) нужно рассматривать как теракт. Об этом заявил депутат Московской городской думы Андрей Медведев.
«Убийство участника СВО в Челябинске, по большому счету должно рассматриваться, как теракт. Если информация о том, что мигрант, недавно лишь ставший гражданином России, убил человека именно из-за того, что тот был участником боевых действий на Украине», — пишет Медведев в своем telegram-канале.
Драка между участником СВО Антоном Чашкиным, который приехал в отпуск, и мигрантом из Таджикистана Кароматулло Ашурмахмадом произошла в ночь на 22 июля в одном из баров Юрюзани в Челябинской области. Ашурмахмад назвал военнослужащего агрессором и словесный конфликт перетек в драку. Позднее в больнице у Чашкина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Военнослужащий находился в критическом состоянии. 2 августа Антон Чашкин скончался в больнице, не приходя в сознание. Подозреваемый находится в розыске. Как сообщил 2 августа URA.RU источник в силовых структурах, уголовное дело в отношении мигранта будет переквалифицировано на более тяжкое. Как минимум до части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), а то и до статьи 105 УК РФ («Убийство»). Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Убийство мобилизованного участника СВО из Юрюзани (Челябинская область) нужно рассматривать как теракт. Об этом заявил депутат Московской городской думы Андрей Медведев. «Убийство участника СВО в Челябинске, по большому счету должно рассматриваться, как теракт. Если информация о том, что мигрант, недавно лишь ставший гражданином России, убил человека именно из-за того, что тот был участником боевых действий на Украине», — пишет Медведев в своем telegram-канале. Драка между участником СВО Антоном Чашкиным, который приехал в отпуск, и мигрантом из Таджикистана Кароматулло Ашурмахмадом произошла в ночь на 22 июля в одном из баров Юрюзани в Челябинской области. Ашурмахмад назвал военнослужащего агрессором и словесный конфликт перетек в драку. Позднее в больнице у Чашкина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. Военнослужащий находился в критическом состоянии. 2 августа Антон Чашкин скончался в больнице, не приходя в сознание. Подозреваемый находится в розыске. Как сообщил 2 августа URA.RU источник в силовых структурах, уголовное дело в отношении мигранта будет переквалифицировано на более тяжкое. Как минимум до части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), а то и до статьи 105 УК РФ («Убийство»). Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.