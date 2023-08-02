02 августа 2023

Дождливая погода в Челябинске простоит до середины августа. Скрин

Gismeteo: дождливая погода в Челябинске простоит до середины августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики пообещали жителям Челябинска дождь каждый день Фото:

В Челябинске до 16 августа каждый день будут идти дожди. Долгосрочный прогноз на предстоящий месяц разместили синоптики сайта «Гисметео».

«В Челябинске вплоть до 16 августа каждый день прогнозируется дождливая погода. Осадков не будет только в понедельник, 14 августа. Гроза ожидается в воскресенье, 13 августа», — сообщают синоптики «Гисметео». С 3 по 16 августа температура воздуха днем составит 23-30 градусов, ночью — 15-18 градусов.

В ночь на 2 августа в Челябинске во время ливня выпало больше месячной нормы осадков. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта. Сильный ливень продолжался в течение четырех часов. В Копейске и Старокамышинске, расположенных около Челябинска, вода на улицах поднялась настолько, что местами скрывала дорожные ограждения.

Дожди будут идти в Челябинске до 16 августа
Дожди будут идти в Челябинске до 16 августа

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В Челябинске до 16 августа каждый день будут идти дожди. Долгосрочный прогноз на предстоящий месяц разместили синоптики сайта «Гисметео». «В Челябинске вплоть до 16 августа каждый день прогнозируется дождливая погода. Осадков не будет только в понедельник, 14 августа. Гроза ожидается в воскресенье, 13 августа», — сообщают синоптики «Гисметео». С 3 по 16 августа температура воздуха днем составит 23-30 градусов, ночью — 15-18 градусов. В ночь на 2 августа в Челябинске во время ливня выпало больше месячной нормы осадков. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта. Сильный ливень продолжался в течение четырех часов. В Копейске и Старокамышинске, расположенных около Челябинска, вода на улицах поднялась настолько, что местами скрывала дорожные ограждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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