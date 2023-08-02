Дождливая погода в Челябинске простоит до середины августа. Скрин

Gismeteo: дождливая погода в Челябинске простоит до середины августа

03 августа 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Синоптики пообещали жителям Челябинска дождь каждый день Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске до 16 августа каждый день будут идти дожди. Долгосрочный прогноз на предстоящий месяц разместили синоптики сайта «Гисметео». «В Челябинске вплоть до 16 августа каждый день прогнозируется дождливая погода. Осадков не будет только в понедельник, 14 августа. Гроза ожидается в воскресенье, 13 августа», — сообщают синоптики «Гисметео». С 3 по 16 августа температура воздуха днем составит 23-30 градусов, ночью — 15-18 градусов. В ночь на 2 августа в Челябинске во время ливня выпало больше месячной нормы осадков. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта. Сильный ливень продолжался в течение четырех часов. В Копейске и Старокамышинске, расположенных около Челябинска, вода на улицах поднялась настолько, что местами скрывала дорожные ограждения. Дожди будут идти в Челябинске до 16 августа Скрин с сайта «Гисметео»

В Челябинске до 16 августа каждый день будут идти дожди. Долгосрочный прогноз на предстоящий месяц разместили синоптики сайта «Гисметео». «В Челябинске вплоть до 16 августа каждый день прогнозируется дождливая погода. Осадков не будет только в понедельник, 14 августа. Гроза ожидается в воскресенье, 13 августа», — сообщают синоптики «Гисметео». С 3 по 16 августа температура воздуха днем составит 23-30 градусов, ночью — 15-18 градусов. В ночь на 2 августа в Челябинске во время ливня выпало больше месячной нормы осадков. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта. Сильный ливень продолжался в течение четырех часов. В Копейске и Старокамышинске, расположенных около Челябинска, вода на улицах поднялась настолько, что местами скрывала дорожные ограждения.