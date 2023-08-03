В Еманжелинском районе Челябинской области участковый реанимировал прохожего, которому стало плохо. Об этом URA.RU сообщили 4 августа в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Житель поселка Коелга направлялся в медучреждение в поселке Зауральский, когда ему стало плохо. Он смог позвонить на единый номер вызова экстренных служб. По прибытию полицейский обнаружил мужчину, лежащего на земле и держащегося за сердце. Участковый начал реанимировать прохожего, пока тот не пришел в себя», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве сообщили, что участковый передал мужчину прибывшим на место медикам скорой помощи. Его жизни ничего не угрожает.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.