03 августа 2023

В челябинском районе полицейский реанимировал прохожего. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Участковый спас жизнь местного жителя, который перестал дышать Фото:

В Еманжелинском районе Челябинской области участковый реанимировал прохожего, которому стало плохо. Об этом URA.RU сообщили 4 августа в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Житель поселка Коелга направлялся в медучреждение в поселке Зауральский, когда ему стало плохо. Он смог позвонить на единый номер вызова экстренных служб. По прибытию полицейский обнаружил мужчину, лежащего на земле и держащегося за сердце. Участковый начал реанимировать прохожего, пока тот не пришел в себя», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что участковый передал мужчину прибывшим на место медикам скорой помощи. Его жизни ничего не угрожает.

Полицейский выехал на вызов мужчины, которому стало плохо на улице
Полицейский выехал на вызов мужчины, которому стало плохо на улице
Фото:

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В Еманжелинском районе Челябинской области участковый реанимировал прохожего, которому стало плохо. Об этом URA.RU сообщили 4 августа в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Житель поселка Коелга направлялся в медучреждение в поселке Зауральский, когда ему стало плохо. Он смог позвонить на единый номер вызова экстренных служб. По прибытию полицейский обнаружил мужчину, лежащего на земле и держащегося за сердце. Участковый начал реанимировать прохожего, пока тот не пришел в себя», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве сообщили, что участковый передал мужчину прибывшим на место медикам скорой помощи. Его жизни ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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