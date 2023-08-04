Украина распространяет фейк об использовании автомобильных микросхем для российского ВПК

Россия не использует микросхемы из иностранных автомобилей

04 августа 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Россия имеет собственные технологии создания микросхем для военной техники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Ограничение Грузией на экспорт и реэкспорт автомобилей из США в РФ никак не повлияет на российский военно-промышленный комплекс (ВПК). Россия не использует микрочипы из иномарок для строительства ракет. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. В украинских telegram-каналах начали распространять информацию о том, что ограничение на экспорт автомобилей в РФ, введенное Грузией, серьезно ударит по российской оборонной промышленности. Однако заявление оказалось недостоверным, поскольку ранее глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости заявил, что повторное использование микрочипов недопустимо. «Второй раз использовать чип, если говорить технологическим языком, в большинстве случаев просто невозможно. Зачастую под аппаратуру проектируются отдельные микроэлектронные чипы, которые производятся непосредственно под заказчика. Если речь идет о вооружении и военной технике, то тут требования к микросхемам другие, они на порядки выше, чем для гражданской продукции, и такие технологии у нас — свои собственные», — сообщил вице-премьер. URA.RU не удалось получить актуальный комментарий от пресс-служб Минпромторга и Министерства обороны РФ. Ранее URA.RU уже опровергало фейк о том, что иностранные микросхемы используют для ракет «Искандер» и «Кинжал». Якобы РФ брала их из стиральных машин и холодильников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ограничение Грузией на экспорт и реэкспорт автомобилей из США в РФ никак не повлияет на российский военно-промышленный комплекс (ВПК). Россия не использует микрочипы из иномарок для строительства ракет. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. В украинских telegram-каналах начали распространять информацию о том, что ограничение на экспорт автомобилей в РФ, введенное Грузией, серьезно ударит по российской оборонной промышленности. Однако заявление оказалось недостоверным, поскольку ранее глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости заявил, что повторное использование микрочипов недопустимо. «Второй раз использовать чип, если говорить технологическим языком, в большинстве случаев просто невозможно. Зачастую под аппаратуру проектируются отдельные микроэлектронные чипы, которые производятся непосредственно под заказчика. Если речь идет о вооружении и военной технике, то тут требования к микросхемам другие, они на порядки выше, чем для гражданской продукции, и такие технологии у нас — свои собственные», — сообщил вице-премьер. URA.RU не удалось получить актуальный комментарий от пресс-служб Минпромторга и Министерства обороны РФ. Ранее URA.RU уже опровергало фейк о том, что иностранные микросхемы используют для ракет «Искандер» и «Кинжал». Якобы РФ брала их из стиральных машин и холодильников.