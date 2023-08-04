Беларусь получила от Польши документ с обвинением в нарушении границ

Минск получил ноту от Варшавы о нарушении польских границ. Об этом сообщили в белорусском МИД.
«Минск призывает возобновить диалог военных ведомств между стран», — передает РИА Новости сообщение МИД республики Беларусь. Польша направила ноту в адрес республики с претензией о нарушении вертолетами польских границ. В МИД уточнили, что данные претензии не имеют доказательств.
Ранее сообщалось, что 1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. До этого на территорию Беларуси прибыли бойцы из ЧВК «Вагнер». Они заявляли, что хотят продвинуться к польской границе. В Варшаве заявили, что готовы применить оружие против Беларуси. В Кремле назвали произошедшее делом самой республики.
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