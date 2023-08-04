Беларусь получила от Польши документ с обвинением в нарушении границ

04 августа 2023 в 21:58 Размер текста - 17 +

Польша направила ноту протеста в адрес Беларуси из-за двух вертолетов на границе Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Минск получил ноту от Варшавы о нарушении польских границ. Об этом сообщили в белорусском МИД. «Минск призывает возобновить диалог военных ведомств между стран», — передает РИА Новости сообщение МИД республики Беларусь. Польша направила ноту в адрес республики с претензией о нарушении вертолетами польских границ. В МИД уточнили, что данные претензии не имеют доказательств. Ранее сообщалось, что 1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. До этого на территорию Беларуси прибыли бойцы из ЧВК «Вагнер». Они заявляли, что хотят продвинуться к польской границе. В Варшаве заявили, что готовы применить оружие против Беларуси. В Кремле назвали произошедшее делом самой республики.

Минск получил ноту от Варшавы о нарушении польских границ. Об этом сообщили в белорусском МИД. «Минск призывает возобновить диалог военных ведомств между стран», — передает РИА Новости сообщение МИД республики Беларусь. Польша направила ноту в адрес республики с претензией о нарушении вертолетами польских границ. В МИД уточнили, что данные претензии не имеют доказательств. Ранее сообщалось, что 1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. До этого на территорию Беларуси прибыли бойцы из ЧВК «Вагнер». Они заявляли, что хотят продвинуться к польской границе. В Варшаве заявили, что готовы применить оружие против Беларуси. В Кремле назвали произошедшее делом самой республики.