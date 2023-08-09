Бастрыкин заинтересовался избиением мальчика группой подростков в ХМАО

10 августа 2023 в 07:41 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения мальчика в ХМАО Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жестокого избиения мальчика группой подростков в ХМАО. По информации ведомства в соцсети, ребенок получил травму лица. «В СМИ размещена информация о том, что группа неизвестных подростков, находясь в общественном месте, жестоко избила несовершеннолетнего, причинив травму лица. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Ранее прокуратура Мегиона (ХМАО) начала проверку из-за сообщения в СМИ об избиении 12-летнего мальчика группой подростков. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также выясняется, как в городе была организована работа по профилактике правонарушений среди подростков.

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жестокого избиения мальчика группой подростков в ХМАО. По информации ведомства в соцсети, ребенок получил травму лица. «В СМИ размещена информация о том, что группа неизвестных подростков, находясь в общественном месте, жестоко избила несовершеннолетнего, причинив травму лица. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Ранее прокуратура Мегиона (ХМАО) начала проверку из-за сообщения в СМИ об избиении 12-летнего мальчика группой подростков. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также выясняется, как в городе была организована работа по профилактике правонарушений среди подростков.