Двухэтажное здание сауны расположено на улице Набережной Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) выставлена на продажу сауна с аквазоной общей площадью 400 квадратных метров. Собственник просит за двухэтажное здание на улице Набережной 30 миллионов рублей.

«В продаже здание с земельным участком — все в собственности. Общая площадь здания по документам — более 400 квадратных метров. Из них 100 квадратных метров — аквазона, оснащенная сауной, хаммамом, джакузи, душевыми и раздевалками», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

На втором этаже здания находится фитнес-зал, кабинеты косметологии и административные помещения. Есть собственная парковка и несколько отдельных входов.