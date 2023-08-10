10 августа 2023

Собственник продает в Миассе сауну с аквазоной за 30 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, сауна, hyatt, хайат, парилка
Двухэтажное здание сауны расположено на улице Набережной Фото:

В Миассе (Челябинская область) выставлена на продажу сауна с аквазоной общей площадью 400 квадратных метров. Собственник просит за двухэтажное здание на улице Набережной 30 миллионов рублей.

«В продаже здание с земельным участком — все в собственности. Общая площадь здания по документам — более 400 квадратных метров. Из них 100 квадратных метров — аквазона, оснащенная сауной, хаммамом, джакузи, душевыми и раздевалками», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

На втором этаже здания находится фитнес-зал, кабинеты косметологии и административные помещения. Есть собственная парковка и несколько отдельных входов.

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В Миассе (Челябинская область) выставлена на продажу сауна с аквазоной общей площадью 400 квадратных метров. Собственник просит за двухэтажное здание на улице Набережной 30 миллионов рублей. «В продаже здание с земельным участком — все в собственности. Общая площадь здания по документам — более 400 квадратных метров. Из них 100 квадратных метров — аквазона, оснащенная сауной, хаммамом, джакузи, душевыми и раздевалками», — говорится в объявлении на сайте «Авито». На втором этаже здания находится фитнес-зал, кабинеты косметологии и административные помещения. Есть собственная парковка и несколько отдельных входов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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