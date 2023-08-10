В Миассе (Челябинская область) выставлена на продажу сауна с аквазоной общей площадью 400 квадратных метров. Собственник просит за двухэтажное здание на улице Набережной 30 миллионов рублей.
«В продаже здание с земельным участком — все в собственности. Общая площадь здания по документам — более 400 квадратных метров. Из них 100 квадратных метров — аквазона, оснащенная сауной, хаммамом, джакузи, душевыми и раздевалками», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
На втором этаже здания находится фитнес-зал, кабинеты косметологии и административные помещения. Есть собственная парковка и несколько отдельных входов.
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