Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чебаркуле Челябинской области 15-летний подросток сообщил родителям, что его избил на берегу озера предприниматель. Заявление подано в полицию, устанавливаются обстоятельства.

«Родители 15-летнего школьника подали в полицию заявление об избиении на берегу озера Чебаркуль. Подросток рассказал, что он с друзьями пришел купаться на пруд возле садового товарищества „Учительский“. Тогда него набросился предприниматель, оставив синяки и ссадины», — сообщило со слов пострадавших издание «74.ру».

Тот водоем, на который пришли школьники, является водозабором для садового товарищества. Как передало издание, предприниматель облагородил берег, чтобы спускать на воду свою лодку. При это он утверждает, что это место — техническое, купаться там нельзя.

«Родители всячески пытаются доказать, что сила была применена, но не была. У нас с ним возник определенный контакт, но не силовой. Место не для купания. Это место водозабора и пожарный пруд. Глубина более 3,5 метра. Дети гуляют там и распивают спиртные напитки, курят, ругаются матом, мусорят», — цитирует издание мужчину.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там подтвердили, что заявление от родителей подано. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Подросток проходит лечение, вскоре будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подросток пройдет судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести нанесенных ран Фото: предоставлено отцом пострадавшего изданию «74.ру», https://74.ru

Водоем, в котором хотели искупаться подростки, является водозабором и пожарным прудом Фото: предоставлено отцом пострадавшего изданию «74.ру», https://74.ru