Силовики придут с проверкой к челябинским садоводам

Садовые участки челябинцев будут проверять с 14 по 28 августа 2023 года

Садовые участки проверят на наличие мака или конопли Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске с 14 по 23 августа 2023 полицейские проверят садовые участки горожан на наличие дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, в частности на мак и коноплю. В столице Южного Урала пройдет второй этап операции по профилактике незаконного оборота наркотиков «Мак-2023», сообщается на сайте мэрии.

«С 14 по 23 августа на территории областного центра пройдут мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения. Также силовиками будут проведены действия по выявлению и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», — сообщается на сайте.

Полицейские напомнили, что за непринятие мер по уничтожению на участках мака или конопли, предусмотрена административная ответственность. За целенаправленное выращивание дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, уже уголовная. Челябинцев, располагающих информацией о местах произрастания таких растений, а также о лицах, употребляющих наркотические средства и занимающихся их культивированием, просят сообщать в дежурную часть управления МВД России по городу Челябинску или в ближайший отдел полиции.