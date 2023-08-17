Косметолог перечислила способы борьбы с темными кругами под глазами

Врач Артамонова: синяки под глазами можно убрать с помощью холодных ложек

17 августа 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Врач Кристина Артамонова объяснила, как убрать темные круги под глазами в домашних условиях Фото: Размик Закарян © URA.RU Снизить отечность и уменьшить видимость синяков под глазами помогут обычные ложки, если на короткое время положить их в морозилку, а затем приложить к закрытым глазам. Об этом рассказала врач-косметолог, аспирант кафедры «Биотехнологического университета» Кристина Артамонова. «Когда жировые пакеты, находящиеся в подглазничной области, начинают набирать в себя воду, выпирает вот эта синева. Самое банальное — положите ложки в морозилку буквально на пару минут, достаньте, приложите к закрытым глазам, и вы улучшите микроциркуляцию, у вас отечность уйдет, и эта синева будет не так ярко выражена», — рассказала косметолог в материале «Подмосковье сегодня». Она добавила, что главное в зоне глаз действовать осторожно и деликатно, так как это очень тонкое и нежное место. По словам специалиста, синяки не являются следствием патологии. Круговая мышца под глазом сама по себе имеет такой оттенок из-за пронизывающих ее сосудов. С этим можно бороться в домашних условиях. Для этого пригодятся питательные маски и замороженный раствор из воды и петрушки, чтобы создать льдинки, которые с утра могут быть применены на область вокруг глаз. «Обязательно двигайте льдинки от периферии к центру. Зона вокруг глаз кардинально отличается по массажным линиям от лица», — предупредила Артамонова. Ранее, URA.RU писало о том, какие процедуры, косметолог советует проводить в жару. Среди таких процедур биоревитализация и микротоковая терапия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Снизить отечность и уменьшить видимость синяков под глазами помогут обычные ложки, если на короткое время положить их в морозилку, а затем приложить к закрытым глазам. Об этом рассказала врач-косметолог, аспирант кафедры «Биотехнологического университета» Кристина Артамонова. «Когда жировые пакеты, находящиеся в подглазничной области, начинают набирать в себя воду, выпирает вот эта синева. Самое банальное — положите ложки в морозилку буквально на пару минут, достаньте, приложите к закрытым глазам, и вы улучшите микроциркуляцию, у вас отечность уйдет, и эта синева будет не так ярко выражена», — рассказала косметолог в материале «Подмосковье сегодня». Она добавила, что главное в зоне глаз действовать осторожно и деликатно, так как это очень тонкое и нежное место. По словам специалиста, синяки не являются следствием патологии. Круговая мышца под глазом сама по себе имеет такой оттенок из-за пронизывающих ее сосудов. С этим можно бороться в домашних условиях. Для этого пригодятся питательные маски и замороженный раствор из воды и петрушки, чтобы создать льдинки, которые с утра могут быть применены на область вокруг глаз. «Обязательно двигайте льдинки от периферии к центру. Зона вокруг глаз кардинально отличается по массажным линиям от лица», — предупредила Артамонова. Ранее, URA.RU писало о том, какие процедуры, косметолог советует проводить в жару. Среди таких процедур биоревитализация и микротоковая терапия.