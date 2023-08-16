Челябинский мясокомбинат незаконно увеличил вес партии мяса на 94 тонны

17 августа 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Вес замороженной говядины за пять дней перемещений увеличили в 20 раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Одно из предприятий Челябинска при перемещении партии мяса за пять дней по документам увеличило его вес в 20 раз. Объем мяса изменялся на каждой площадке и составил 99 тонн, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям. «Предприятие получило пять тонн замороженной говядины из Москвы. Пять дней мясо перемещалось по разным площадкам Челябинска. На каждой из них его объем увеличивался. В итоге по документам партия стала весить 99 тонн», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве. В ведомстве отметили, что вес увеличивался незаконно. При этом оформление документов от площадки к площадке и гашение старых происходило слишком быстро, что невозможно. Ветврач предприятия нарушил закон о безопасности продуктов. Его регистрацию в системе электронных документов аннулировали, как и записи об увеличении веса мяса. Предприятию объявили предостережение.

Одно из предприятий Челябинска при перемещении партии мяса за пять дней по документам увеличило его вес в 20 раз. Объем мяса изменялся на каждой площадке и составил 99 тонн, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям. «Предприятие получило пять тонн замороженной говядины из Москвы. Пять дней мясо перемещалось по разным площадкам Челябинска. На каждой из них его объем увеличивался. В итоге по документам партия стала весить 99 тонн», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве. В ведомстве отметили, что вес увеличивался незаконно. При этом оформление документов от площадки к площадке и гашение старых происходило слишком быстро, что невозможно. Ветврач предприятия нарушил закон о безопасности продуктов. Его регистрацию в системе электронных документов аннулировали, как и записи об увеличении веса мяса. Предприятию объявили предостережение.