16 августа 2023

Челябинский мясокомбинат незаконно увеличил вес партии мяса на 94 тонны

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, мясная продукция, мясная лавка, мясо, говядина
Вес замороженной говядины за пять дней перемещений увеличили в 20 раз Фото:

Одно из предприятий Челябинска при перемещении партии мяса за пять дней по документам увеличило его вес в 20 раз. Объем мяса изменялся на каждой площадке и составил 99 тонн, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям.

«Предприятие получило пять тонн замороженной говядины из Москвы. Пять дней мясо перемещалось по разным площадкам Челябинска. На каждой из них его объем увеличивался. В итоге по документам партия стала весить 99 тонн», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве.

В ведомстве отметили, что вес увеличивался незаконно. При этом оформление документов от площадки к площадке и гашение старых происходило слишком быстро, что невозможно.

Ветврач предприятия нарушил закон о безопасности продуктов. Его регистрацию в системе электронных документов аннулировали, как и записи об увеличении веса мяса. Предприятию объявили предостережение.

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Одно из предприятий Челябинска при перемещении партии мяса за пять дней по документам увеличило его вес в 20 раз. Объем мяса изменялся на каждой площадке и составил 99 тонн, сообщили URA.RU в Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям. «Предприятие получило пять тонн замороженной говядины из Москвы. Пять дней мясо перемещалось по разным площадкам Челябинска. На каждой из них его объем увеличивался. В итоге по документам партия стала весить 99 тонн», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве. В ведомстве отметили, что вес увеличивался незаконно. При этом оформление документов от площадки к площадке и гашение старых происходило слишком быстро, что невозможно. Ветврач предприятия нарушил закон о безопасности продуктов. Его регистрацию в системе электронных документов аннулировали, как и записи об увеличении веса мяса. Предприятию объявили предостережение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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